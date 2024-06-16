Зеленский заявил о планах провести второй «саммит мира»

Владимир Зеленский (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Украина планирует провести второй «саммит мира», идут переговоры со странами, которые готовы его принять, сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита в Швейцарии.

«Мы начали переговоры с ними. Я уверен, что выбор будет иметь действительно глобальное значение», — сказал он (цитата по «РБК Украина»).

Президент подчеркнул, что времени на долгосрочную работу нет и необходимо действовать быстро.

«Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны и справедливому и длительному миру», — пояснил Зеленский.

Накануне, 15 июня, президент Украины заявил, что на втором «саммите мира» планируется зафиксировать реальный конец военного конфликта в стране. Для этого согласованный на саммите в Швейцарии план действий должен быть доведен до представителей России.

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили более 160 стран, однако участие приняла лишь 91 (плюс Косово). Итоговую декларацию саммита подписали 80 стран. Среди тех, кто не поставил подпись, — Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд и Мексика.

Документ содержит требование об освобождении всех военнопленных, а также о возвращении на Украину всех детей и гражданских лиц, которые «были депортированы, незаконно перемещены и задержаны». Кроме того, в итоговом коммюнике указано, что украинские атомные станции, в том числе Запорожская АЭС, должны работать под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ.

При этом в декларации отсутствует призыв к немедленному выводу российских войск и иные «спорные» вопросы.

Президент России Владимир Путин называл саммит в Швейцарии уловкой, призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса». 14 июня он заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО.

Условием прекращения военного конфликта президент также назвал отмену санкций западных стран против России. Кроме того, в международных договорах должен быть зафиксирован статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.