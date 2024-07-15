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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о необходимости участия России в «саммите мира»

Зеленский вновь заявил о необходимости участия России во втором «саммите мира»
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский считает, что представители России должны присутствовать на втором «саммите мира». Москва исключает переговоры на условиях президента Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Представители России должны присутствовать на втором «мирном саммите», заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Его слова приводит издание «Страна».

До ноября Киев намерен разработать план второго саммита по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам.

В июле Зеленский в интервью Bloomberg допустил, что приглашение на второй «мирный саммит» получит президент России Владимир Путин.

Первый «мирный саммит» состоялся 15 и 16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов. Москва исключает возможность переговоров на этих условиях.

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Пункт о выводе войск не вошел в итоговое коммюнике саммита в Швейцарии. Участники мероприятия обсудили три других условия — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Согласованный план действий по ним Зеленский обещал довести до представителей России, а на втором «мирном саммите» — зафиксировать окончание военного конфликта.

Путин называл уловкой саммит в Швейцарии — на нем, уверен президент, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». Он предложил свои условия для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский расценил эту инициативу как ультиматум.

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Владимир Зеленский Россия Украина саммит Владимир Путин переговоры
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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