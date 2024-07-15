Зеленский заявил о необходимости участия России в «саммите мира»
Представители России должны присутствовать на втором «мирном саммите», заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Его слова приводит издание «Страна».
До ноября Киев намерен разработать план второго саммита по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам.
В июле Зеленский в интервью Bloomberg допустил, что приглашение на второй «мирный саммит» получит президент России Владимир Путин.
Первый «мирный саммит» состоялся 15 и 16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск за границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по итогам проведенных там референдумов. Москва исключает возможность переговоров на этих условиях.
не вошел в итоговое коммюнике саммита в Швейцарии. Участники мероприятия обсудили три других условия — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Согласованный план действий по ним Зеленский обещал довести до представителей России, а на втором «мирном саммите» — зафиксировать окончание военного конфликта.
Путин называл уловкой саммит в Швейцарии — на нем, уверен президент, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса». Он предложил свои условия для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский расценил эту инициативу как ультиматум.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации