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Военная операция на Украине ,  
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Кремль не счел вопрос легитимности властей Украины помехой переговорам

Песков: нюансы о легитимности властей Украины не помешают серьезным переговорам
Сюжет
Военная операция на Украине
Юридические нюансы о легитимности украинского президента не могут мешать началу переговоров, заявил Песков. Путин называл легитимными Верховную раду и ее спикера Стефанчука. В Киеве подчеркнули, что президентом остается Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Юридические нюансы по поводу легитимности украинских властей не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».

Российская сторона видит «невнятные рассуждения» о возможности переговоров, за которыми потом не следует какой-либо конкретики, сказал пресс-секретарь российского президента.

Украинский президент Владимир Зеленский, по словам Пескова, утратил свою легитимность с юридической точки зрения несколько месяцев назад. Президент России Владимир Путин уже давал оценку «статус-кво», который сложился в Киеве, подчеркнул он.

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«Западники абстрагируются от этого полностью, они не хотят вникать в такие нюансы юридические, но они очевидны. Мы из этого исходим, но, опять же, это не может быть препятствием для того, чтобы начинать серьезные переговоры, которые помогут нам и позволят нам выполнить те задачи, которые ставились изначально перед специальной военной операцией», — сказал пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, при каких условиях будет польза от саммита мира с участием России, Песков заявил, что подобных мероприятий с российским участием пока не готовится.

Москва слышит только «спорадические рассуждения» о своем участии в саммите, в основном их инициирует большое количество участников первого мероприятия, сказал он.

«В мероприятии не участвуют в интересах некоеого протокола и ради самого участия. <...> В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. А пока как раз повестка дня, которая устраивала бы нас, <...> не была озвучена в контексте подготовки конференций подобного рода», — добавил пресс-секретарь.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта, а 20 мая — официально завершиться пятилетний срок полномочий Зеленского. Путин назвал единственной легитимной властью в Киеве после этой даты Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука. Тот в ответ подчеркнул, что в соответствии с украинской Конституцией в условиях военного положения главой государства остается Зеленский.

Первая мирная конференция по Украине прошла в середине июня в Швейцарии. Россию на нее не пригласили, однако Москва заявляла, что не примет участия, даже если получит приглашение. На мероприятии обсуждались пункты предложенной Киевом «формулы мира».

Украина допускает переговоры с Россией только на основе «формулы мира», которая включает, в частности, возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск с украинской территории. Москва ее отвергает.

Путин в середине июня предложил Украине российские условия для начала переговоров. Среди них: полный вывод Киевом войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», а также официальный отказ от вступления в НАТО. Зеленский назвал эти условия ультиматумом.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков переговоры Украина Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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