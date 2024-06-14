Зеленский назвал ультиматумом мирную инициативу Путина

Путин предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО и после этого начать переговоры. Зеленский назвал это ультиматумом

Владимир Зеленский (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Предложение президента Владимира Путина о прекращении огня и начале переговоров с Украиной — это ультиматум, которому нельзя доверять, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

По его словам, если условия Путина будут выполнены, Россия не прекратит наступление. «Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом», — сказал он.

Путин в пятницу, 14 июня, выступая в МИДе, заявил, что если украинские войска будут полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», и если Киев официально откажется от вступления в НАТО, с российской стороны «в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры».

Он подчеркнул, что это не предложение о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Путин отметил, что если Украина и Запад откажутся от инициативы, то это будет «их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития». По словам президента, в случае дальнейшего развития конфликта реалии на земле и условия переговоров будут иными.

В числе других условий глава государства назвал:

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;

демилитаризацию и денацификацию (это законодательное закрепление запрета на пропаганду нацизма) Украины;

фиксацию статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;

отмену всех западных санкций против России.

На инициативу Путина также отреагировали в США и НАТО. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российский президент «не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для установления мира».