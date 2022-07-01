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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал об изучении Пентагоном 1,3 тыс. предложений по оружию для Киева

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Пентагон поступили 1,3 тыс. предложений от 800 производителей оружия по производству инновационного оружия для вооруженных сил Украины и США, соответствующие решение, как ожидается, будет принято в ближайшие недели, сообщил CNN со ссылкой на чиновника ведомства.

Запрошенные Пентагоном предложения касались ключевых оборонных отраслей: противовоздушной и береговой обороны, противотанковых и противопехотных средств, беспилотников и инструментов противодействия защищенной связи, эти сферы военных потребностей определили в Киеве.

Эти предложения Пентагон рассматривает в рамках «выполнения приоритетных запросов Украины об оказании помощи в области безопасности», ее цель заключается в получении информации для ускорения производства и налаживания производственных мощностей, поскольку в США считают, что конфликт на Украине окажется затяжным, пишет CNN.

Телеканал указывает, что при этом действия Пентагона выглядят срочными, поскольку ведомство рассматривает как предложения, которые могут быть реализованы за менее чем 30 дней, так и те, на производство которых необходимы от 180 дней. Ведомство также просит производителей дать подробную информацию по наличию готового вооружения и типе платформ для его развертывания (воздушная, наземная или морская).

Пентагон в своем обращении к производителям оружия подчеркнул, что изучает те варианты, которые бы могли быть созданы в сжатые сроки, быстро доставлены и развернуты с минимальной подготовкой, после чего доказали бы свою эффективность на поле боя, сообщает телеканал.

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Пентагон США поставки оружия Украина

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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