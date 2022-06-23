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Военная операция на Украине ,  
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $450 млн

Всего с начала военной операции Вашингтон направил Киеву военной помощи на $6,1 млрд. В новом пакете в числе прочего вооружения будут дополнительные РСЗО HIMARS

США предоставят Украине дополнительную военную помощь, включая ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также другую военную технику и боеприпасы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

«Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму $450 млн в рамках наших обязательств по поддержке Украины в деле защиты своей демократии перед лицом неспровоцированной российской агрессии. Этот пакет содержит вооружения и технику, включая новые HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера, чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что с 24 февраля США предоставили Киеву помощь в общей сложности на $6,1 млрд, а с начала президентского срока Джо Байдена — на $6,8 млрд.

Министр обороны Украины сообщил о прибытии в страну РСЗО HIMARS из США
Политика
РСЗО&nbsp;HIMARS

Кирби напомнил, что на прошлой неделе Байден заверил Зеленского в том, что Вашингтон продолжит поддерживать обороноспособность Украины.

Поставка Украине РСЗО HIMARS широко обсуждалась весной. В зависимости от снаряда дальность стрельбы системы может варьироваться от 45-70 км до 220-270 км. Россия выражала обеспокоенность из-за планируемых поставок РСЗО. Посол России в США Анатолий Антонов выражал надежду на то, что Вашингтон не будет поставлять Украине дальнобойные снаряды. По его словам, в этом случае существовал бы риск нанесения ударов по российским городам.

Президент Джо Байден исключил поставку Украине ракет, способных достичь российской территории. Киев в свою очередь утверждал, что украинской армии «с головой» хватит и ракет с дальностью стрельбы 70 км.

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О первой поставке HIMARS Байден объявил 1 июня. 18 июня Politico со ссылкой на источники в Пентагоне написало, что Вашингтон намерен поставить Киеву дополнительные системы.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Джон Кирби Украина РСЗО «HIMARS» поставка вооружений

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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