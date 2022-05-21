Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд Украине

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает выделение дополнительной помощи Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«В субботу, 21 мая 2022 года, президент [Байден] подписал H.R. 7691, «Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины 2022 года», — говорится в сообщении.

Этот законопроект предусматривает выделение Киеву $40,1 млрд в виде дополнительных ассигнований на 2022 финансовый год.

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