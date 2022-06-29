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Военная операция на Украине ,  

Столтенберг пообещал обеспечить перевооружение Украины

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Bernat Armangue / AP)

В долгосрочной перспективе Североатлантический альянс обеспечит перевооружение Украины с советского оружия на вооружение НАТО, заявил генсек блока Йенс Столтенберг на саммите в Мадриде. Трансляция ведется на сайте альянса.

Также он сообщил, что НАТО будет оказывать военную и финансовую помощь Украине так долго, как будет нужно. В принятой на саммите Стратегической концепции альянса указано, что НАТО продолжит укреплять диалог со стремящимися в альянс странами и развивать партнерские связи с Украиной, Грузией, а также Боснией и Герцеговиной «для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности».

«Мы будем укреплять политический диалог и сотрудничество с теми, кто стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу, помогать укреплять их устойчивость к злонамеренному вмешательству, наращивать их потенциал и усиливать нашу практическую поддержку для продвижения их евроатлантических устремлений», — говорится в документе.

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По данным российского Минобороны, на момент начала военной операции в боевом составе Вооруженных сил Украины было 2416 танков и других боевых бронированных машин, 1509 орудий полевой артиллерии и минометов, 535 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 152 самолета, 149 вертолетов, 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1», 300 РЛС различного назначения, а также 36 беспилотников «Байрактар ТБ2».

После начала боевых действий ряд зарубежных стран, в том числе США, Великобритания, Норвегия и Канада, отправляли Украине военную помощь. По данным Кильского института мировой экономики, объемы международной помощи Украине превысили $75 млрд, из них 34,6 млрд — военная помощь. В числе поставленного оружия было и вооружение образца НАТО, в частности, винтовки и патроны к ним. Также Украина ожидает восемь РСЗО типа НАТО и сорок танков производства стран — членов блока.

Москва критикует «накачку оружием» Украины западными странами. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что чем дольше Запад будет поставлять оружие Украине, тем дольше будет длиться конфликт. До этого он говорил, что, поставляя оружие, НАТО ведет «прокси-войну» с Россией.

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Теги
НАТО Йенс Столтенберг Украина перевооружение

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