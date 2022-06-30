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Военная операция на Украине ,  

Байден анонсировал пакет военной помощи Украине на $800 млн

В новый пакет помощи от США стоимостью $800 млн войдут в том числе боеприпасы к РСЗО HIMARS. Макрон заявил, что Франция передаст Украине шесть артиллерийских установок Caesar
Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press

США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн, он будет включать современные системы противовоздушной обороны. Об этом во время пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает The Hill.

В пакет военной помощи также войдут противобатарейные радары, артиллерия и боеприпасы, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США уже поставляют Украине (1 июня Пентагон сообщил, что передаст Киеву пять РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снаряды к ним; они прибыли в страну 23 июня). Байден добавил, что РСЗО Киеву поставят и другие страны.

Об увеличении помощи Украине объявил и президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters. Париж поставит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

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Применение РСЗО HIMARS

Ранее на этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США направят на Украину системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

По данным Пентагона, с начала российской военной операции Вашингтон оказал Киеву военную помощь на $6,1 млрд. В мае Байден подписал закон, который позволяет выделить на оружие и другую поддержку для Украины $40 млрд.

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Россия не раз обвиняла Запад в «накачке» Украины оружием и выражала обеспокоенность из-за планируемых поставок РСЗО. В частности, посол России в США Анатолий Антонов предположил, что это увеличит риск нанесения ударов по российским городам. И Вашингтон, и Киев исключали такое развитие событий.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден Эмманюэль Макрон США Франция Украина Военная операция на Украине поставки оружия

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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