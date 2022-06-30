Байден анонсировал пакет военной помощи Украине на $800 млн

В новый пакет помощи от США стоимостью $800 млн войдут в том числе боеприпасы к РСЗО HIMARS. Макрон заявил, что Франция передаст Украине шесть артиллерийских установок Caesar

Фото: Sgt. James Hobbs / Keystone Press Agency / Global Look Press

США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн, он будет включать современные системы противовоздушной обороны. Об этом во время пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает The Hill.

В пакет военной помощи также войдут противобатарейные радары, артиллерия и боеприпасы, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США уже поставляют Украине (1 июня Пентагон сообщил, что передаст Киеву пять РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снаряды к ним; они прибыли в страну 23 июня). Байден добавил, что РСЗО Киеву поставят и другие страны.

Об увеличении помощи Украине объявил и президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters. Париж поставит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Ранее на этой неделе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США направят на Украину системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнил, о каком именно вооружении идет речь.

По данным Пентагона, с начала российской военной операции Вашингтон оказал Киеву военную помощь на $6,1 млрд. В мае Байден подписал закон, который позволяет выделить на оружие и другую поддержку для Украины $40 млрд.

Читайте на РБК Pro Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить Дедолларизация: что будет с иностранной валютой и как ее сохранить Статьи Pro Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил Инструкции Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro 7 навыков высокоэффективных людей 7 навыков высокоэффективных людей Саммари Pro Почему популярные маркетинговые инструменты не работают Почему популярные маркетинговые инструменты не работают Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи

Россия не раз обвиняла Запад в «накачке» Украины оружием и выражала обеспокоенность из-за планируемых поставок РСЗО. В частности, посол России в США Анатолий Антонов предположил, что это увеличит риск нанесения ударов по российским городам. И Вашингтон, и Киев исключали такое развитие событий.