В Кремле суд над Трампом назвали средством против политических соперников

Дональд Трамп (на обложке) (Фото: Stephani Spindel / Reuters)

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом является одним из средств устранения политического соперника. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу оценить решение присяжных о виновности бывшего главы Белого дома.

«Нам не нравится, когда говорят что-то извне до решения наших судов. Мы тоже стараемся не комментировать решения в третьих странах», — ответил Песков.

«Но в целом если говорить про Трампа, то там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами», — продолжил пресс-секретарь президента.

Он назвал такой вывод «очевидным». «Это видно всем, всему миру невооруженным взглядом», — резюмировал Песков.

Ранее коллегия присяжных в США огласила вердикт Трампу — его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Теперь судья должен будет вынести приговор, который огласят 11 июля. Трампу грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до 136 лет.

Бывший президент после решения присяжных заявил, что США «катятся к чертям» и его команда будет бороться для защиты Конституции и спасения страны.

«Вся наша страна прямо сейчас подвергается фальсификациям. Это было сделано администрацией Байдена для того, чтобы навредить политическому оппоненту», — сказал Трамп.