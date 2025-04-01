Белый дом заявил о разочаровании Трампа в лидерах России и Украины
Президент США Дональд Трамп расстроен из-за позиций глав Украины и России по урегулированию конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на брифинге.
«Он разочарован лидерами по обеим сторонам этого конфликта. Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон и это продолжается слишком долго. Наша команда продолжает работать и с россиянами, и с украинцами», — сказала она.
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