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Политика ,  
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Ушаков рассказал, когда организуют встречу Путина и Трампа

Ушаков: встречу Путина и Трампа организуют, когда это будет необходимо
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа организуют, как только появится необходимость, пока контакты с Вашингтоном идут на других уровнях, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого», — заявил Ушаков.

Пока контакты идут на других уровнях, отметил помощник президента России. Встречу лидеров можно организовать достаточно быстро, уточнил он.

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Поздно вечером 13 марта Путин провел переговоры в Кремле со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Госдеп назвал контакты позитивными и продуктивными.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.

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