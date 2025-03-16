Ушаков рассказал, когда организуют встречу Путина и Трампа
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа организуют, как только появится необходимость, пока контакты с Вашингтоном идут на других уровнях, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого», — заявил Ушаков.
Пока контакты идут на других уровнях, отметил помощник президента России. Встречу лидеров можно организовать достаточно быстро, уточнил он.
Поздно вечером 13 марта Путин провел переговоры в Кремле со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Госдеп назвал контакты позитивными и продуктивными.
12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.
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