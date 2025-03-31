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Военная операция на Украине ,  
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Axios узнал, что Эр-Рияд ждет Трампа после прекращения огня на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Саудовской Аравии желают, чтобы американский президент Дональд Трамп приезал после того, как между Россией и Украиной будет установлен режим прекращения огня, сообщил Axious со ссылкой на осведомленный источник.

От еще двух официальных лиц США издание узнало, что Трамп планирует отправиться в Саудовскую Аравию в середине мая в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения в Белый дом.

Представитель Белого дома отметил, что конкретного плана поездки пока нет. Он также добавил, что стороны планируют обсудить иностранные инвестиции, укрепление отношений со странами Персидского залива и прекращение конфликта на Ближнем Востоке

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Дональд Трамп

Ранее, 6 марта Трамп сказал, что скорее всего, посетит Саудовскую Аравию «в течение следующих полутора месяцев».

Саудовская Аравия выступает посредником в переговорах США с Россией и Украиной. Так, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Позже, 23–25 марта, состоялись встречи США с представителями России и Украины также в Эр-Рияде на уровне экспертных групп.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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