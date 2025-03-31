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Военная операция на Украине ,  
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Трамп пригрозил Зеленскому очень большими проблемами за отказ от сделки

Сюжет
Военная операция на Украине
США выдвинули Украине новые условия по ресурсам, в Киеве неофициально возмущены предложением и сравнивают с репарациями. Трамп заподозрил, что Зеленский не хочет подписывать договор
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Украинский президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Его слова передает Reuters.

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», — сказал республиканец.

Трамп добавил, что хоть Зеленский и хочет добиться принятия Украины в НАТО, эта страна «никогда не станет» членом альянса, и украинский президент это понимает.

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Дональд Трамп

США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых, Киев ее изучает. Пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия, сказал в конце марта Зеленский. Он добавил: «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США».

Новый проект сделки включает в себя все украинские полезные ископаемые, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. С его слов, Киев будет обязан передавать доходы от полезных ископаемых в специальный фонд, а американским вкладом предлагают считать оказанную военную помощь с 2022 года.

Bloomberg пишет, что США требуют «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты. Предполагается, что США станут получать всю прибыль и еще 4% годовых, до тех пор пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, американская сторона получит право на закупку ресурсов в приоритетном порядке. Специальный инвестиционный фонд реконструкции будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию. Украина направит в него 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и по добыче полезных ископаемых.

Непублично украинские чиновники резко критикуют предложение США. Один из них сказал, что эти условия выглядит так, будто «Украина воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации», передает The Washington Post. Как пишет Financial Times, ее собеседники считают американскую инициативу несправедливой идеей и грабежом.

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Дональд Трамп Украина полезные ископаемые Владимир Зеленский США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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