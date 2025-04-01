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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на сделку об Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп хочет убедиться, что Путин согласится на сделку о прекращении конфликта и «доведет дело до конца». Он вновь не исключил введения вторичных пошлин на российскую нефть, но заявил, что не хочет этого делать
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение сделки по Украине, напомнив, что в противном случае Вашингтон готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть. Слова Трампа передает CNN.

«Я хочу убедиться, что он [президент России Владимир Путин] доведет дело до конца, и я думаю, что так и будет. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, что я сделал бы что-то, если бы считал, что он не выполняет свою работу», — сказал Трамп журналистам.

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30 марта американский лидер пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России, если перемирие на Украине не удастся заключить по вине российской стороны. По его словам, в этом случае «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца.

Политик также заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН. Как пояснил российский президент, это позволит провести на Украине выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

Для России существует крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения огня с Украиной, заявил Трамп 31 марта. «Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал он.

В Кремле комментируя слова Трампа, заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, «это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции».

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Дональд Трамп
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