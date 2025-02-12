Трамп назвал возможное место встречи с Путиным

Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии, допустил американский президент. Ранее 12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, где обсудили урегулирование на Украине

Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

О том, что президенты США и России договорились о личной встрече, говорил ранее Трамп после разговора с Путиным. Также лидеры договорились, что могут совершить обоюдные визиты в страны друг друга. Среди прочего Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Reuters писал, что в переговорах об освобождении американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы участвовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. С российской стороны в них принимал участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщил источник агентства.

После разговора Трампа и Путина экспертам будет, по всей видимости, дана отмашка на проработку деталей встречи, говорил ранее РБК эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Среди участников подготовки встречи могут быть дипломаты, военные, спецслужбы и «эксперты на втором треке», которые будут готовить конкретные вопросы. Они должны позднее «сложиться в повестку дня встречи на высшем уровне». По мнению Кортунова, на подготовку может уйти несколько месяцев.

Путин и Трамп провели первый после вступления американского президента в должность официальный разговор 12 февраля. По словам Трампа, стороны «договорились о немедленном начале переговоров» по Украине. С американской стороны в переговорную группу войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Кремль, в свою очередь сообщил, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что нужно устранить первопричины конфликта. Российский лидер также согласился, что долгосрочное урегулирование «возможно путем мирных переговоров».