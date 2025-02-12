Трамп назвал возможное место встречи с Путиным
Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
О том, что президенты США и России договорились о личной встрече, говорил ранее Трамп после разговора с Путиным. Также лидеры договорились, что могут совершить обоюдные визиты в страны друг друга. Среди прочего Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.
Ранее Reuters писал, что в переговорах об освобождении американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы участвовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. С российской стороны в них принимал участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщил источник агентства.
После разговора Трампа и Путина экспертам будет, по всей видимости, дана отмашка на проработку деталей встречи, говорил ранее РБК эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Среди участников подготовки встречи могут быть дипломаты, военные, спецслужбы и «эксперты на втором треке», которые будут готовить конкретные вопросы. Они должны позднее «сложиться в повестку дня встречи на высшем уровне». По мнению Кортунова, на подготовку может уйти несколько месяцев.
Путин и Трамп провели первый после вступления американского президента в должность официальный разговор 12 февраля. По словам Трампа, стороны «договорились о немедленном начале переговоров» по Украине. С американской стороны в переговорную группу войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
Кремль, в свою очередь сообщил, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что нужно устранить первопричины конфликта. Российский лидер также согласился, что долгосрочное урегулирование «возможно путем мирных переговоров».
Читайте РБК в Telegram.
Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине
Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина
Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»
Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября
Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине
Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды