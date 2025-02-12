 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп назвал возможное место встречи с Путиным

Трамп назвал Саудовскую Аравию возможным местом встречи с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии, допустил американский президент. Ранее 12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, где обсудили урегулирование на Украине

Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

О том, что президенты США и России договорились о личной встрече, говорил ранее Трамп после разговора с Путиным. Также лидеры договорились, что могут совершить обоюдные визиты в страны друг друга. Среди прочего Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Reuters писал, что в переговорах об освобождении американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы участвовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. С российской стороны в них принимал участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщил источник агентства.

После разговора Трампа и Путина экспертам будет, по всей видимости, дана отмашка на проработку деталей встречи, говорил ранее РБК эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Среди участников подготовки встречи могут быть дипломаты, военные, спецслужбы и «эксперты на втором треке», которые будут готовить конкретные вопросы. Они должны позднее «сложиться в повестку дня встречи на высшем уровне». По мнению Кортунова, на подготовку может уйти несколько месяцев.

Эксперты назвали возможный следующий шаг после разговора Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите&nbsp;G20 в Осаке, Япония, 2019 год

Путин и Трамп провели первый после вступления американского президента в должность официальный разговор 12 февраля. По словам Трампа, стороны «договорились о немедленном начале переговоров» по Украине. С американской стороны в переговорную группу войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Кремль, в свою очередь сообщил, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что нужно устранить первопричины конфликта. Российский лидер также согласился, что долгосрочное урегулирование «возможно путем мирных переговоров».

Белый дом заявил, что не готов говорить о визите Трампа в Россию
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин встреча Россия США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Эксперты назвали возможный следующий шаг после разговора Путина и Трампа
Политика
Белый дом заявил, что не готов говорить о визите Трампа в Россию
Политика
В Белом доме заявили, что Трамп считает Путина «конкурентом в регионе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Трамп счел вступление Украины в НАТО «непрактичным»Политика, 00:44
Директор МАГАТЭ назвал причину отмены ротации инспекторов на ЗАЭСПолитика, 00:38
Росреестр напомнил, что изменится в сделках с землей с 1 мартаОбщество, 00:26
Адвокат раскрыл местонахождение освобожденного в США ВинникаПолитика, 00:03
Объем сделок с уходящими из России иностранцами сократился втроеФинансы, 00:00
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 00:00
Трамп назвал возможное место встречи с ПутинымПолитика, 12 фев, 23:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты назвали возможный следующий шаг после разговора Путина и ТрампаПолитика, 12 фев, 23:53
Порошенко назвал провокацией решение СНБО ввести против него санкцииПолитика, 12 фев, 23:44
Писториус заявил о «сигналах» из Киева о готовности уступать территорииПолитика, 12 фев, 23:28
Белый дом заявил, что не готов говорить о визите Трампа в РоссиюПолитика, 12 фев, 23:17
Украинские военные возмутились из-за нового вида контракта с 18 летПолитика, 12 фев, 23:13
Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 12 дронов ВСУ за два часаПолитика, 12 фев, 22:51
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 12 фев, 22:42