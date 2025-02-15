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Политика ,  
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Саудовская Аравия согласилась принять переговоры Путина и Трампа

Саудовская Аравия приветствует предложение провести встречу Путина и Трампа на своей территории, заявил МИД королевства. О том, что встреча может пройти там, сообщил Трамп, в Кремле это не подтвердили и не опровергли

Саудовская Аравия приветствует предложение о проведении встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на своей территории. Об этом говорится в заявлении МИД королевства в соцсети X.

Власти страны приветствовали телефонный разговор, который политики провели 12 февраля, а также заявление о возможном проведения саммита с их участием в Саудовской Аравии. Ранее о таком варианте говорил Трамп.

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Дональд Трамп

«Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной», — сказано в заявлении.

МИД напомнил, что королевство уже предлагало Киеву и Москве свои «добрые услуги» по достижению политического урегулирования кризиса.

Трамп 12 февраля провел с Путиным продолжительный разговор, после которого сообщил, что договорился с российским коллегой о начале переговоров по Украине. Также американский президент сообщил, что условился с Путиным о личной встрече и взаимных визитах в Россию и США соответственно. Путин пригласил Трампа в Москву.

Кремль не подтвердил и не опроверг слова Трампа о том, что встреча двух президентов может пройти в Саудовской Аравии. России и США еще предстоит проработать детали мероприятия, пока главы государств условились продолжить контакты и дать поручения помощникам начать соответствующую работу, пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать. «На следующей неделе [состоится] встреча в Саудовской Аравии, не моя с президентом Путиным, но с должностными лицами высокого ранга», — сказал он. В каком формате должны пройти эти контакты, Трамп не уточнил.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля анонсировал свои визиты в несколько стран, в том числе в Саудовскую Аравию, отметив, что там не запланированы встречи с американской или российской стороной. «Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Как я уже говорил, мы видим порядок встреч [таким]: сначала Соединенные Штаты, потом Европа, а потом россияне», — пояснил он.

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Дональд Трамп Владимир Путин Саудовская Аравия
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