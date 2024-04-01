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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд арестовал десятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Якубджон Юсуфзода
Якубджон Юсуфзода (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Якубджони Юсуфзода отправлен под стражу до 22 мая.

Обвиняемому 25 лет, он родился в Таджикистане и имеет гражданство этой страны, у него среднее образование. Мужчина женат, у него трое детей. На момент задержания был неофициально трудоустроен на стройке. У него была временная регистрация в Москве. Его задержали 31 марта.

По данным Следственного комитета, Юсуфзода за несколько дней до нападения на «Крокус» «через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов», еще часть средств он перечислил одному из исполнителей теракта после атаки.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
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Материал дополняется.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
«Крокус Сити Холл» теракт
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