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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд арестовал трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Суд арестовал обвиняемых по делу о теракте таксистов из Твери Аминчона и Диловара Исломовых (последний был владельцем машины, на которой скрылись нападавшие), а также их отца Исроила — подозреваемого по этому делу

Диловар Исломов
Аминчон Исломов
Исроил Исломов
Диловар Исломов
Аминчон Исломов
Исроил Исломов
Диловар Исломов
(Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда)
Аминчон Исломов
(Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда)
Исроил Исломов
(Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда)

Басманный суд Москвы арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых, сообщили в пресс-службе суда.

Им инкриминируют п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (Теракт). Всех отправили под стражу до 22 мая. Аминчон и Диловар проходя обвиняемыми по делу, Исроил — подозреваемым, добавили в суде.

Диловар Исломов — родился в 1999-м в Душанбе, является гражданином России. У него есть жена и ребенок, он работал таксистом. Аминчон Исломов также является гражданином России, работал таксистом в Твери, сообщили в суде.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Фотогалерея 

По версии следствия, один из арестованных ранее фигурантов дела — Шамсидин Фаридуни — не позднее января привлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта — Диловара Исломова.

Ранее суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Мирзоева Далерджона Баротовича и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Двое последних признали вину. Всего по делу 23 марта задержали 11 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

По данным Baza и «Осторожно, Москва», белый Renault Symbol, на котором приехали, а затем скрылись участники нападения, принадлежит Диловару Исломову. Источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией, уточнил, что Диловар Исломов продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на нее не был переоформлен.

Один из задержанных на кадрах допроса, которые опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, через переводчика рассказал, что некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил ему и проживавшему с ним мужчине по имени Мухаммад купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.

Около 20:00 мск 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу, также в здании начался пожар. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня, концертный зал полностью выгорел, обрушилась крыша. По последним данным, погибли 137 человек, 180 пострадали.

«РИА Новости» и «Коммерсантъ» после теракта сообщали, что нападавшие скрылись на белом Renault. Их задержали 23 марта в Брянской области возле деревни Хацунь.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Полина Мартынова Полина Мартынова
«Крокус Сити Холл» теракт Басманный суд арест
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