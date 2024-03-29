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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Москве арестовали девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Назримад Лутфуллои родился в Таджикистане в 2000 году, у него есть временная регистрация в Москве. Адвокат сообщила, что ее пдзащитный частично признал вину
Назримад Лутфуллои
Назримад Лутфуллои (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Назримада Лутфуллои до 22 мая.

Адвокат Маргарита Хорева сообщила журналистам, что ее подзащитный частично признал вину, но не привела других подробностей. Ему вменяют п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть).

Лутфуллои родился в 2000-м в Таджикистане, не работает. У него высшее образование. Он был временно зарегистрирован в хостеле в районе станции метро «Щелковская». 

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Согласно материалам дела на сайте суда, мужчине ранее назначили 15 суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) за нецензурную брань в общественном месте. Он был задержан 23 марта при проверке на причастность к теракту в «Крокусе», а во время проверки документов вел себя «вызывающе, дерзко», не реагировал на требования силовиков, «пытался вырваться, отталкивал руками сотрудников полиции», говорится в документе.

Следственный комитет 28 марта сообщил, что один из подозреваемых участвовал в схеме финансирования напавших на «Крокус». По данным ведомства, исполнители теракта получали деньги и криптовалюту с Украины. 29 марта силовики пришли с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москве. ТАСС сообщил, что следственные действия идут в рамках дела «Крокуса», но площадка заявила, что они не связаны с терактом.

Непосредственными исполнителями атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта следствие считает четырех граждан Таджикистана — Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Шамсиддина Фаридуни. Их арестовали до 22 мая. Кроме того, под стражу поместили Аминчона Исломова, Диловара Исломова и Исроила Исломова, а также Алишера Касимова.

По версии СК, четверо последних предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги. Мать Касимова подчеркивала, что ее сын не знал о намерениях квартиросъемщиков. Он, а также Исроил и Аминчон Исломовы, обжаловали арест.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». ФСБ заявляет, что атаку готовили радикальные исламисты, но утверждает также, что к ней имеют отношение и западные спецслужбы, и спецслужбы Украины. Власти Украины не раз подчеркивали, что страна не причастна к нападению на концертный зал.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крокус Сити Холл Басманный суд арест теракт
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