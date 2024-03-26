 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Басманный суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд арестовал сдавшего квартиру террористу из «Крокуса» Касимова
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Уроженец Киргизии с российским паспортом Касимов сдал квартиру одному из напавших на «Крокус Сити Холл». Сам он проживал в подмосковной деревне
Алишер Касимов
Алишер Касимов (Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда)

Басманный суд арестовал до 22 мая восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» уроженца Киргизии Алишера Касимова, сообщил суд.

Касимов имеет российское гражданство. Он зарегистрирован в Красногорском районе в деревне Путилково, сообщили в суде, передает корреспондент РБК. Он является индивидуальным предпринимателем, держит кафе.

По данным ТАСС, он сдавал квартиру на «Авито», так он и познакомился с исполнителями теракта. Baza и «112» пишут, что он сдал квартиру обвиняемому по делу Шамсидину Фаридуни.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в исполнении теракта: Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова. Их задержали в ночь на 23 марта в Брянской области. Позднее суд арестовал по делу о теракте еще троих человек: Аминчона Исломова, Диловара Исломова и Исроила Исломова.

Четыре террориста зашли в «Крокус Сити Холл» с автоматами, открыли стрельбу по людям и подожгли зал вечером 22 марта. Тогда там должен был начаться концерт группы «Пикник». По последним данным, погибли 139 человек. МЧС сообщало о 152 пострадавших. По данным Минздрава, 92 человека остаются в больницах.

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Как участникам крупного проекта избежать игры в «сломанный телефон»
16 ИИ-инструментов на все случаи рабочей жизни. Избавляемся от рутины
Вернуться в офис и не сойти с ума: 10 идей для гибридного формата работы
Банки Китая и Турции отворачиваются от России: как это бьет по импортерам

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ. Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокусе» совершен «руками радикальных исламистов», но Россию интересует, кто заказчик нападения. Это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года», считает президент. Украинские власти после теракта опровергли причастность Киева к нападению.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Юлия Волкова Юлия Волкова
«Крокус Сити Холл» теракт Басманный суд Киргизия
Материалы по теме
В Федерации айкидо России сообщили о смерти тренера в теракте в «Крокусе»
Спорт
Мурашко рассказал о состоянии раненных во время теракта в «Крокусе»
Общество
Кремль заявил о злорадствующих из-за теракта в «Крокусе» подонках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Как участникам крупного проекта избежать игры в «сломанный телефон» Pro, 13:43
Минобороны отчиталось о групповом ударе по объектам СБУ Политика, 13:39
Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 13:34
В Госдуме заявили о необходимости принять закон для майнеров Крипто, 13:30
После обрушения моста в Балтиморе в воде могли оказаться около 20 человек Общество, 13:21
Задержана замруководителя ФТС Елена Ягодкина⁠ Общество, 13:10
В Федерации айкидо России сообщили о смерти тренера в теракте в «Крокусе» Спорт, 13:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Названы города — лидеры по росту цен на новостройки в первом квартале Недвижимость, 13:10
Кремль объяснил слова посла о скорых контактах с администрацией США Политика, 13:06
Кремль заявил о злорадствующих из-за теракта в «Крокусе» подонках Политика, 13:02
Белоруска Сола опередила всех соперниц в пасьюте на ЧР по биатлону Спорт, 12:52
Мурашко рассказал о состоянии раненных во время теракта в «Крокусе» Общество, 12:52
Прокуратура назвала причину экстренной посадки Boeing в Чите Общество, 12:49
Басманный суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 12:38