Басманный суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Уроженец Киргизии с российским паспортом Касимов сдал квартиру одному из напавших на «Крокус Сити Холл». Сам он проживал в подмосковной деревне

Алишер Касимов (Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда)

Басманный суд арестовал до 22 мая восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» уроженца Киргизии Алишера Касимова, сообщил суд.

Касимов имеет российское гражданство. Он зарегистрирован в Красногорском районе в деревне Путилково, сообщили в суде, передает корреспондент РБК. Он является индивидуальным предпринимателем, держит кафе.

По данным ТАСС, он сдавал квартиру на «Авито», так он и познакомился с исполнителями теракта. Baza и «112» пишут, что он сдал квартиру обвиняемому по делу Шамсидину Фаридуни.

Ранее Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в исполнении теракта: Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова. Их задержали в ночь на 23 марта в Брянской области. Позднее суд арестовал по делу о теракте еще троих человек: Аминчона Исломова, Диловара Исломова и Исроила Исломова.

Четыре террориста зашли в «Крокус Сити Холл» с автоматами, открыли стрельбу по людям и подожгли зал вечером 22 марта. Тогда там должен был начаться концерт группы «Пикник». По последним данным, погибли 139 человек. МЧС сообщало о 152 пострадавших. По данным Минздрава, 92 человека остаются в больницах.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ. Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокусе» совершен «руками радикальных исламистов», но Россию интересует, кто заказчик нападения. Это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года», считает президент. Украинские власти после теракта опровергли причастность Киева к нападению.