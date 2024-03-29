 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В Таджикистане задержали девятерых человек по делу о теракте в «Крокусе»

В Таджикистане задержали девятерых человек по делу о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Девять человек задержаны в Таджикистане, которых считают причастными к подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле», пишут Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Их также считают причастными к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство Хорасан».

Их задержали в городе Вахдат и доставили в Душанбе.

Кто такие террористы из запрещенной в России «Вилаят Хорасан»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крокус Сити Холл Таджикистан
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 28 мар, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 28 мар, 16:51
Дело об оскорблении мигрантами самарского губернатора закрыли Общество, 13:29
Песков прокомментировал обращение о признании Пугачевой иноагентом Политика, 13:29
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 13:28
Суд Новосибирска арестовал олимпийского чемпиона по делу о мошенничестве Спорт, 13:20
ПСБ выдал почти миллиард рублей ипотеки на покупку квартир в Мариуполе Пресс-релиз, 13:17
Страх против жадности: кого криптотрейдинг приводит к долгам и апатии Pro, 13:17
Ключ к оборотам: как зарабатывать больше на маркетплейсах Тренды, 13:14
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Таджикистане задержали девятерых человек по делу о теракте в «Крокусе» Общество, 13:12
Суд отказал Жукову в правах на фонограмму «Ну где же вы, девчонки?» Бизнес, 13:10
Школа «Сколково» открыла конкурс грантов на обучение по программе MBA Пресс-релиз, 13:07
В Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах Политика, 13:06
Кремль обосновал интересами России вето в Совбезе по санкциям против КНДР Политика, 13:06
Песков ответил на вопрос о безопасности российских атлетов на Олимпиаде Спорт, 13:05
Гражданина Узбекистана арестовали за поддержку теракта в «Крокусе» Общество, 12:58