В Таджикистане задержали девятерых человек по делу о теракте в «Крокусе»

В Таджикистане задержали девятерых человек по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Девять человек задержаны в Таджикистане, которых считают причастными к подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле», пишут Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Их также считают причастными к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство Хорасан».

Их задержали в городе Вахдат и доставили в Душанбе.

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