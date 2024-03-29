В Таджикистане задержали девятерых человек по делу о теракте в «Крокусе»
В Таджикистане задержали девятерых человек по делу о теракте в «Крокусе»
Девять человек задержаны в Таджикистане, которых считают причастными к подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле», пишут Reuters и «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Их также считают причастными к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство Хорасан».
Их задержали в городе Вахдат и доставили в Душанбе.
Материал дополняется.