СК раскрыл имя и роль еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Обвиняемый, по версии следствия, за несколько дней до теракта в «Крокусе» перечислил соучастнику деньги на «обеспечение проживания террористов», а часть суммы перевел уже после атаки одному из ее участников

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

«По данным следствия, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о теракте (п. «б» ч.3 ст. 205 УК). Всего обвинения предъявили 10 фигурантам дела о теракте в «Крокусе».

Mash пишет, что Юсуфзода задержали случайно во время операции «Нелегал». 25 марта его со знакомым заметил патруль, мужчины пытались скрыться. Когда полицейские догнали их, Юсуфзода отказывался показывать документы, его доставили в отдел. 26 марта его арестовали на 12 суток.

Ранее сообщалось о 12 задержанных по делу о теракте в «Крокусе», из них четверо — непосредственные исполнители. Большинство из задержанных — граждане Таджикистана. В этой стране задержали девять человек по делу о нападении на «Крокус».

Басманный суд Москвы ранее арестовал девять подозреваемых (первые четверо — непосредственные участники нападения):

Далерджона Мирзоева (он уроженец Таджикистана, ему 32 года, у него трое несовершеннолетних детей; имел временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, она истекла) ;

Саидакрами Рачабализоду (гражданин Таджикистана, 30 лет, имеет несовершеннолетнего ребенка, жил в России по регистрации);

Шамсидина Фаридуни (тоже из Таджикистана, 25 лет, у него восьмимесячный ребенок);

Мухаммадсобира Файзова (тоже из Таджикистана, 19 лет, работал в Ивановской области в барбершопах);

Диловара (родился в Душанбе, 25 лет, есть ребенок, работал таксистом в России, имел гражданство), Аминчона (тоже родился в Душанбе, 33 года, имеет семь детей, был водителем такси в Твери) и Исроила Исломовых (62 года, имеет пятерых детей, зарегистрирован в Тверской области) — по версии следствия, Диловара и Аминчона вовлек в «организованную группу» Фаридуни; Исломовы предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги;

Алишера Касимова (уроженец Киргизии, имел российское гражданство, владелец «Чайханы» в Красногорском районе) — с другими обвиняемыми познакомился, сдавая квартиру на «Авито»;

Назримада Лутфуллои (родился в Таджикистане, 2000 года рождения, был зарегистрирован в Москве в хостеле).

В результате теракта погибли свыше 140 человек, пострадавших — более 550. Концертный зал в результате пожара, который устроили террористы, выгорел полностью.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан»). ФСБ заявляла о причастности к нападению украинских спецслужб. Власти Украины заявили о непричастности к теракту.