 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио рассказал о «пропасти» между Россией и Украиной по вопросу Донбасса

Рубио рассказал о работе над решением проблемы Донбасса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Между Россией и Украиной по вопросу Донбасса по-прежнему «пропасть», но прогресс есть: часть проблем удалось свести к одной центральной, заявил Рубио. Вместе с тем она «очень сложна», признал госсекретарь
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

В рамках переговоров об урегулировании конфликта на Украине идет активная работа над решением вопроса о статусе Донбасса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях сенатского комитета ‍по международным отношениям, передает Reuters.

«Нам еще предстоит пересечь этот мост. Пока [между сторонами конфликта] все еще пропасть, но по меньшей мере мы ⁠смогли сузить ряд проблем до одной центральной, и она очевидно очень ‌сложна», — сказал Рубио.

Welt узнала о готовности в Раде отказаться от Донбасса
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Госсекретарь уточнил также, что представители США, вероятно, примут участие в следующем раунде переговоров по Украине. Однако спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, присутствовавшие на предыдущей встрече, на этот раз не будут участвовать.

На вопрос, договорились ли Вашингтон и Киев о ‌гарантиях безопасности для Украины, Рубио ответил: «Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны договоренность достигнута. Разумеется, есть еще российская сторона. И конечно, любые гарантии безопасности вступят в силу [уже] после окончания конфликта».

Как ранее писала Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Вашингтон намекнул,что Киев должен признать утрату Донбасса как для получения гарантий от США, так и для поставок оружия в мирное время.

Источник издания в Киеве тогда подтвердил, что американская сторона «использует гарантии <…>, чтобы подтолкнуть Украину» к уступкам, которые могут заставить «Россию сесть за стол переговоров». Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Абу-Даби заявил, что Киев отказываться от претензий на территории не намерен, а пойти на компромисс должны и США.

Белый дом опроверг информацию и назвал абсолютной ложью. «Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в эти выходные в Абу-Даби», — заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.

Власти России требуют вывода украинских войск из Донбасса для прекращения конфликта. «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — пояснял президент Владимир Путин. Россия присоединила Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области осенью 2022 года по результатам референдумов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марко Рубио Донбасс Украина мирный план
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Материалы по теме
FT узнала, что США связали гарантии Украине с уступкой Донбасса
Политика
NYT узнала об обсуждении США и Киевом нейтральных сил в Донбассе
Политика
Reuters раскрыл «формулу Анкориджа» Путина и Трампа по Донбассу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Дмитриев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в разрушении промышленности ЕС Политика, 13:02
Как Роттердамский кинофестиваль отрицает понятие хорошего вкуса Стиль, 12:58
Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево Бизнес, 12:58
Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с сентября Инвестиции, 12:54
Аналитики сообщили о снижении доли попавших под кибератаки россиян Технологии и медиа, 12:52
Саралиев назвал параметры нового обмена телами погибших Политика, 12:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
НАС попросил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады Общество, 12:49
Аналитики оценили подорожание новостроек в Новой Москве за 2026 год Недвижимость, 12:46
В Пулково перед продажей Домодедово назвали два его «идеальных» параметра
РАДИО
 Бизнес, 12:44
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Куда сходить в феврале: ярмарки, лекции и классика в театре Life, 12:39
Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната Общество, 12:38