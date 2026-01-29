Рубио рассказал о «пропасти» между Россией и Украиной по вопросу Донбасса
В рамках переговоров об урегулировании конфликта на Украине идет активная работа над решением вопроса о статусе Донбасса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях сенатского комитета по международным отношениям, передает Reuters.
«Нам еще предстоит пересечь этот мост. Пока [между сторонами конфликта] все еще пропасть, но по меньшей мере мы смогли сузить ряд проблем до одной центральной, и она очевидно очень сложна», — сказал Рубио.
Госсекретарь уточнил также, что представители США, вероятно, примут участие в следующем раунде переговоров по Украине. Однако спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, присутствовавшие на предыдущей встрече, на этот раз не будут участвовать.
На вопрос, договорились ли Вашингтон и Киев о гарантиях безопасности для Украины, Рубио ответил: «Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны договоренность достигнута. Разумеется, есть еще российская сторона. И конечно, любые гарантии безопасности вступят в силу [уже] после окончания конфликта».
Как ранее писала Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Вашингтон намекнул,что Киев должен признать утрату Донбасса как для получения гарантий от США, так и для поставок оружия в мирное время.
Источник издания в Киеве тогда подтвердил, что американская сторона «использует гарантии <…>, чтобы подтолкнуть Украину» к уступкам, которые могут заставить «Россию сесть за стол переговоров». Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Абу-Даби заявил, что Киев отказываться от претензий на территории не намерен, а пойти на компромисс должны и США.
Белый дом опроверг информацию и назвал абсолютной ложью. «Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в эти выходные в Абу-Даби», — заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.
Власти России требуют вывода украинских войск из Донбасса для прекращения конфликта. «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — пояснял президент Владимир Путин. Россия присоединила Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области осенью 2022 года по результатам референдумов.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля