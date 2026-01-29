Рубио рассказал о «пропасти» между Россией и Украиной по вопросу Донбасса

Между Россией и Украиной по вопросу Донбасса по-прежнему «пропасть», но прогресс есть: часть проблем удалось свести к одной центральной, заявил Рубио. Вместе с тем она «очень сложна», признал госсекретарь

Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

В рамках переговоров об урегулировании конфликта на Украине идет активная работа над решением вопроса о статусе Донбасса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях сенатского комитета ‍по международным отношениям, передает Reuters.

«Нам еще предстоит пересечь этот мост. Пока [между сторонами конфликта] все еще пропасть, но по меньшей мере мы ⁠смогли сузить ряд проблем до одной центральной, и она очевидно очень ‌сложна», — сказал Рубио.

Госсекретарь уточнил также, что представители США, вероятно, примут участие в следующем раунде переговоров по Украине. Однако спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, присутствовавшие на предыдущей встрече, на этот раз не будут участвовать.

На вопрос, договорились ли Вашингтон и Киев о ‌гарантиях безопасности для Украины, Рубио ответил: «Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны договоренность достигнута. Разумеется, есть еще российская сторона. И конечно, любые гарантии безопасности вступят в силу [уже] после окончания конфликта».

Как ранее писала Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Вашингтон намекнул,что Киев должен признать утрату Донбасса как для получения гарантий от США, так и для поставок оружия в мирное время.

Источник издания в Киеве тогда подтвердил, что американская сторона «использует гарантии <…>, чтобы подтолкнуть Украину» к уступкам, которые могут заставить «Россию сесть за стол переговоров». Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Абу-Даби заявил, что Киев отказываться от претензий на территории не намерен, а пойти на компромисс должны и США.

Белый дом опроверг информацию и назвал абсолютной ложью. «Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи, состоявшейся в эти выходные в Абу-Даби», — заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли.

Власти России требуют вывода украинских войск из Донбасса для прекращения конфликта. «Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — пояснял президент Владимир Путин. Россия присоединила Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области осенью 2022 года по результатам референдумов.