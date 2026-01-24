Территориальный вопрос вызвал сложности на переговорах в ОАЭ

ТАСС: территориальный вопрос остается сложнейшим на переговорах по Украине в ОАЭ

Территориальный вопрос остается наиболее сложным на переговорах в Абу-Даби. По сведениям Reuters, после первого дня признаков компромисса не наблюдалось

Фото: Ирина Рыбакова / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Территориальный вопрос остается наиболее сложным на переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Этот вопрос остается самым сложным, — сказал собеседник. — Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности».

Reuters также пишет, что никаких признаков компромисса по территориальному вопросу на переговорах не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания Киевом реалий на земле. В марте он сказал, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст. По словам российского президента, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин», власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.

В Кремле подчеркивали, что для урегулирования конфликта на Украине важно внедрить «формулу Анкориджа». Песков отказался раскрыть содержание «формулы Анкориджа», пояснив, что Кремль не считает это целесообразным.

«Формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года. Речь идет не о готовом документе, а о рамочном принципе. При этом конкретные параметры формулы официально не раскрывались. 23 января Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп согласовали во время переговоров на Аляске «формулу», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта. Российские власти ранее неоднократно исключали последнее.

Урегулирование конфликта на Украине без решения территориального вопроса невозможно, подчеркивали в российском МИДе. «Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22–23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — сказал директор Второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук. Он отметил необходимость уважать право на самоопределение жителей новых российских регионов.