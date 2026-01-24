 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Территориальный вопрос вызвал сложности на переговорах в ОАЭ

ТАСС: территориальный вопрос остается сложнейшим на переговорах по Украине в ОАЭ
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Территориальный вопрос остается наиболее сложным на переговорах в Абу-Даби. По сведениям Reuters, после первого дня признаков компромисса не наблюдалось
Фото: Ирина Рыбакова / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Ирина Рыбакова / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Территориальный вопрос остается наиболее сложным на переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Этот вопрос остается самым сложным, — сказал собеседник. — Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности».

Reuters также пишет, что никаких признаков компромисса по территориальному вопросу на переговорах не наблюдалось.

Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий
Политика
Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не добивается капитуляции Украины, а хочет признания Киевом реалий на земле. В марте он сказал, что России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст. По словам российского президента, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин», власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.

В Кремле подчеркивали, что для урегулирования конфликта на Украине важно внедрить «формулу Анкориджа». Песков отказался раскрыть содержание «формулы Анкориджа», пояснив, что Кремль не считает это целесообразным.

«Формула Анкориджа» — неофициальное название подхода к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждался в ходе контактов России и США на переговорах в Анкоридже (штат Аляска) в августе 2025 года.

Речь идет не о готовом документе, а о рамочном принципе. При этом конкретные параметры формулы официально не раскрывались. 23 января Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Путин и президент США Дональд Трамп согласовали во время переговоров на Аляске «формулу», подразумевающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку нынешней линии фронта. Российские власти ранее неоднократно исключали последнее.

Урегулирование конфликта на Украине без решения территориального вопроса невозможно, подчеркивали в российском МИДе. «Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22–23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — сказал директор Второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук. Он отметил необходимость уважать право на самоопределение жителей новых российских регионов.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина ОАЭ территориальный спор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В МИДе заявили о необходимости решить территориальный вопрос с Украиной
Политика
Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий
Политика
Reuters раскрыл «формулу Анкориджа» Путина и Трампа по Донбассу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Коростелев и Непряева впервые прошли квалификацию в спринте на Кубке мира Спорт, 13:10
Россиянка взяла сет у Свёнтек, но все равно вылетела с Australian Open Спорт, 12:59
Второй раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет в закрытом режиме Политика, 12:56
ТАСС узнал о «разных форматах» встреч на переговорах в ОАЭ Политика, 12:53
В возрасте 60 лет скончался продюсер Александр Олейников Общество, 12:50
Тело российского пловца Свечникова доставили в Россию из Стамбула Общество, 12:47
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В ОАЭ начался второй день переговоров по Украине Политика, 12:39
Бывшая первая ракетка мира Осака снялась с Australian Open из-за травмы Спорт, 12:36
Мурманчан призвали сократить использование электроприборов из-за аварии Общество, 12:36
Дептранс предупредил москвичей о тумане Общество, 12:35
Федермессер предложила создать условия для развала «жестокого мира» ПНИ Общество, 12:31
Минобороны отчиталось о массированном ударе по энергетике Украины Общество, 12:29