Песков прокомментировал вероятность встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Теоретические рассуждения о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не имеют смысла, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эвентуальные рассуждения неуместны», — сказал Песков отвечая на вопрос, согласна ли российская сторона ехать на встречу с Зеленским, если он откажется посетить Москву (цитата по «РИА Новости»).

Россия готова гарантировать безопасность Зеленскому, если он согласится на переговоры с Путиным в Москве. С инициативой о встрече лидеров выступал президент США Дональд Трамп. Помощник российского лидера Юрий Ушаков утверждает, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от подобных контактов.

Гипотетическая встреча президентов стала «ближе» после переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Готовность Зеленского к переговорам подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига. Украинский лидер готов обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской АЭС — эти темы остаются наиболее чувствительными и не согласованными в рамках мирного процесса.

Путин приглашал Зеленского в Москву в сентябре прошлого года. Зеленский счел, что приглашение означает нежелание Кремля провести эту встречу. «Я думаю, когда вы не хотите встречи, вы приглашаете меня в Москву», — сказал украинский лидер.

Путин ранее указывал на нелегитимность Зеленского и напоминал, что властью на Украине после истечения сроков его полномочий обладает только Верховная рада. Российский лидер говорил, что Москва готова вести переговоры с «кем угодно», но подписывать финальный документ возможно только с легитимной властью.