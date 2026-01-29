 Перейти к основному контенту
Песков прокомментировал вероятность встречи Путина и Зеленского

Песков о встрече Путина и Зеленского: эвентуальные рассуждения неуместны
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Теоретические рассуждения о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не имеют смысла, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эвентуальные рассуждения неуместны», — сказал Песков отвечая на вопрос, согласна ли российская сторона ехать на встречу с Зеленским, если он откажется посетить Москву (цитата по «РИА Новости»).

Россия готова гарантировать безопасность Зеленскому, если он согласится на переговоры с Путиным в Москве. С инициативой о встрече лидеров выступал президент США Дональд Трамп. Помощник российского лидера Юрий Ушаков утверждает, что Россия никогда не отказывалась и не отказывается от подобных контактов.

Глава ГРУ оценил сложность переговоров с Украиной одной фразой
Политика
Игорь Костюков

Гипотетическая встреча президентов стала «ближе» после переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Готовность Зеленского к переговорам подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига. Украинский лидер готов обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской АЭС — эти темы остаются наиболее чувствительными и не согласованными в рамках мирного процесса.

Путин приглашал Зеленского в Москву в сентябре прошлого года. Зеленский счел, что приглашение означает нежелание Кремля провести эту встречу. «Я думаю, когда вы не хотите встречи, вы приглашаете меня в Москву», — сказал украинский лидер.

Путин ранее указывал на нелегитимность Зеленского и напоминал, что властью на Украине после истечения сроков его полномочий обладает только Верховная рада. Российский лидер говорил, что Москва готова вести переговоры с «кем угодно», но подписывать финальный документ возможно только с легитимной властью.

Читайте РБК в Telegram.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
