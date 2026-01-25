В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка»

После переговоров в ОАЭ стороны приблизились к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — сказал изданию один из чиновников.

По словам собеседника, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, за ней может последовать встреча сторон в Москве или Киеве.

Американские чиновники охарактеризовали переговоры как «продуктивные», на них был достигнут прогресс. Они рассказали, что «ни один вопрос не остался без внимания» и что «все относились друг к другу с уважением, поскольку люди действительно искали решения».

«Все прошло настолько хорошо, насколько это было возможно», — отметил один из чиновников.

Материал дополняется