WP узнала, как Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного

Объявляя о решении уволить Залужного, Зеленский заявил о необходимости «обновить ситуацию» с помощью нового командующего, рассказал источник WP. Президент указал на усталость украинцев от конфликта и задержки с западной помощью

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

На совещании 29 января президент Украины Владимир Зеленский публично объявил о своем решении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отметив, что это решение, вероятно, повлияет на союзников Украины, которые в последнее время ослабили финансовую поддержку. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, осведомленного о деталях совещания.

По словам собеседника газеты, Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий «обновит ситуацию». Вместе с этим президент предложил главкому должность советника, однако Залужный от предложения отказался.

Источник WP уточнил, что, несмотря на публичный отказ, Залужный все же планирует уйти из армии. По словам собеседника издания, трения между Зеленским и Залужным назревали уже несколько месяцев, и генерал ожидал, что его могут уволить еще летом 2022 года. На данный момент он остается на руководящей должности, и официальный приказ о его увольнении был отложен из-за огласки в СМИ.

По словам еще двух источников WP, на встрече в понедельник главком и президент также спорили по поводу того, сколько солдат Украина должна мобилизовать в этом году: Залужный предложил мобилизовать около 500 тыс. человек, но Зеленский счел эту цифру непрактичной, учитывая нехватку униформы, оружия, а также потенциальные проблемы, связанные с вербовкой. Залужный возразил, что Украине уже не хватает сил из-за растущих потерь.

Другим источником напряженности стал разрыв между тем, что Залужный просил для украинских вооруженных сил, и тем, что политические лидеры Киева смогли получить от союзников, говорят собеседники газеты. «В разговорах с министром обороны он говорит: «Это не моя работа — добиваться этого; это твоя работа», — рассказал источник WP. Другой источник добавил, что в ближайшее время ожидается отстранение высокопоставленных сотрудников из окружения Залужного.

По данным Bloomberg, напряженность между главкомом и президентом усугубляется тем фактом, что Залужный пользуется «бешеной популярностью» как среди украинского народа, так и среди военных. Собеседники агентства рассказали, что на совещании 29 января Зеленский в том числе обсудил с главкомом ситуацию на поле боя на фоне российского наступления. По словам источников, президент не хочет допустить «заморозки» конфликта.

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Новость об отставке Залужного распространилась 29 января в анонимных телеграм-каналах, позже об этом также сообщили бывший депутат Верховной рады Борислав Береза и действующий депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко (по его информации, главкому предложили должность посла в одной из европейских стран, но он отказался), а затем сообщения об отставке со ссылкой на источники вышли у агентства «Интерфакс-Украина» и портала «Цензор.нет».

Украинское руководство опровергло информацию об увольнении главкома спустя несколько часов. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило в своем телеграм-канале Минобороны Украины, не уточнив, о чем именно идет речь. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров позднее выступил с более конкретным заявлением: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».

По данным Financial Times, решение об увольнении Залужного ранее было принято в офисе украинского президента, однако из-за огласки ситуации в СМИ с ним решили повременить. Газета писала, что Зеленский предложил главкому занять должность советника по обороне и «ясно дал понять», что тот будет отстранен с поста в любом случае.