CNN cообщил, что Залужного уволят до конца недели

Указ об увольнении Залужного подпишут в начале февраля, фаворитами на его пост стали Буданов и Сырский, сообщает CNN. Главком отказался от предложенной президентом новой должности

Валерий Залужный (в центре) (Фото: пресс-служба президента Украины / Global Look Press)

К концу текущей недели украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Зеленский, по словам собеседника телеканала, на собрании в своем офисе в понедельник, 29 января, сообщил о принятии решения об увольнении Залужного. По сведениям телеканала, в числе возможных преемников — глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Как рассказали источники, Зеленский в ходе спокойного разговора предложил Залужному новую должность, тот отказался, на что президент ответил: отказ не меняет факта увольнения.

В схожем ключе разговор президента и главнокомандующего пересказывали источники Financial Times и Washington Post. По сведениям WP, Зеленский предлагал ему пост советника и аргументировал отставку тем, что украинцы устали от боевых действий, западные партнеры сократили военную помощь, а перестановки могут изменить ситуацию. Несмотря на отказ уйти в отставку, Залужный все равно планирует покинуть военную службу, утверждал собеседник издания.

Еще два источника WP рассказали о споре Зеленского и Залужного на встрече в понедельник. Главком предложил мобилизовать еще около 500 тыс. человек, но Зеленский в ответ сообщил ему о нехватке оружия, униформы и потенциальных проблемах дополнительной мобилизации, на что Залужный возразил: Украине не хватает солдат из-за растущих потерь. Конфликт между ними усиливает и разница между потребностями ВСУ в военной технике и тем, чего добился Киев. «В разговорах с министром обороны [Рустемом Умеровым] он говорит: «Это не моя работа — добиваться этого, это твоя работа», — рассказал источник издания.

Буданов и Сырский отказались от должности Залужного, писала The Times со ссылкой на источники. CNN спросила Буданова, действительно ли тот собирается стать главнокомандующим, он ответил отказом.

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов [об увольнении Залужного]», — рассказал бывший украинский президент Петр Порошенко. Он выступил против увольнения Залужного.