CNN cообщил, что Залужного уволят до конца недели
К концу текущей недели украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Зеленский, по словам собеседника телеканала, на собрании в своем офисе в понедельник, 29 января, сообщил о принятии решения об увольнении Залужного. По сведениям телеканала, в числе возможных преемников — глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
Как рассказали источники, Зеленский в ходе спокойного разговора предложил Залужному новую должность, тот отказался, на что президент ответил: отказ не меняет факта увольнения.
В схожем ключе разговор президента и главнокомандующего пересказывали источники Financial Times и Washington Post. По сведениям WP, Зеленский предлагал ему пост советника и аргументировал отставку тем, что украинцы устали от боевых действий, западные партнеры сократили военную помощь, а перестановки могут изменить ситуацию. Несмотря на отказ уйти в отставку, Залужный все равно планирует покинуть военную службу, утверждал собеседник издания.
Еще два источника WP рассказали о споре Зеленского и Залужного на встрече в понедельник. Главком предложил мобилизовать еще около 500 тыс. человек, но Зеленский в ответ сообщил ему о нехватке оружия, униформы и потенциальных проблемах дополнительной мобилизации, на что Залужный возразил: Украине не хватает солдат из-за растущих потерь. Конфликт между ними усиливает и разница между потребностями ВСУ в военной технике и тем, чего добился Киев. «В разговорах с министром обороны [Рустемом Умеровым] он говорит: «Это не моя работа — добиваться этого, это твоя работа», — рассказал источник издания.
Буданов и Сырский отказались от должности Залужного, писала The Times со ссылкой на источники. CNN спросила Буданова, действительно ли тот собирается стать главнокомандующим, он ответил отказом.
«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов [об увольнении Залужного]», — рассказал бывший украинский президент Петр Порошенко. Он выступил против увольнения Залужного.
Залужный занял должность главкома три года назад — в 2021-м. Конфликт между ним и президентом усилился к осени 2023 года, после интервью, в котором Залужный назвал тупиковым нынешнее положение конфликта, Зеленский публично озвучил противоположную позицию.
Как рассказывал биограф Зеленского, журналист Саймон Шустер, трения между главкомом и президентом возникли еще до полномасштабного конфликта: Залужный настаивал на всеобщей мобилизации и укреплении границ с Россией, но Зеленский опасался паники среди украинцев, но после начала боев они смогли преодолеть противоречия. Кроме того, Залужный информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.
На связи с проверенными новостями
WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного
ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана
Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика
Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг
Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году
Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей
Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло