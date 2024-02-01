Война Израиля и ХАМАС. Главное

«Моссад» представил план сделки с ХАМАС, Корпус стражей исламской революции сократил число офицеров в Сирии в связи с ударами Израиля, число жертв в секторе Газа превысило 27 тыс. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Число погибших в секторе Газе превысило 27 тыс. человек, более 66 тыс. были ранены с 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Минздрав эксклава, подконтрольный ХАМАС.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) сократил присутствие высокопоставленных офицеров в Сирии в связи с израильскими ударами, передает Reuters . По словам источников агентства, решение Ирана частично связано с нежеланием быть втянутым в конфликт, который разгорается на Ближнем Востоке. Те офицеры, которые остались в Сирии, сменили местоположение своих объектов и резиденций.

«Моссад» представил военному кабинету Израиля контуры возможной сделки с ХАМАС, первый этап предусматривает освобождение 35 заложников в обмен на 35-дневное прекращение огня в секторе Газа, сообщил «12-й канал». Число палестинских заключенных, которых освободит Израиль в рамках обмена, пока не определено. Как отмечает телеканал, Израиль склонен отпустить большее число заключенных, осужденных по легким статьям, чем преступников «с кровью на руках». ХАМАС настаивает на передаче тех заключенных, которые совершили тяжелые преступления.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.