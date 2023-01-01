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Специальная группа изучит возможность допуска Трампа в Facebook

FT: вопрос о возвращении Дональда Трампа в Facebook и Instagram изучит специальная группа
Компания Meta рассчитывала до 7 января принять решение о том, сможет ли экс-президент США вернуться в Facebook и Instagram, однако сейчас, по словам источников FT, ожидается, что данное решение огласят в конце месяца
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Компания Meta (Тверской суд Москвы признал ее экстремистской и запретил деятельность в России) до конца января примет решение о возможности восстановления доступа экс-президента США Дональда Трампа к соцсетям Facebook и Instagram (обе принадлежат Meta). Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники британское издание Financial Times (FT).

По его данным, компания создала рабочую группу для решения этого вопроса. В нее входят сотрудники из отделов публичной политики и коммуникаций, а также политики в отношении контента, безопасности и целостности компании. «По словам инсайдеров, вопрос о судьбе Трампа станет главным испытанием для президента компании по глобальным вопросам, бывшего заместителя премьер-министра Великобритании Ника Клегга. Он будет контролировать рассмотрение решения», — сообщает FT.

Вместе с тем, отмечает издание, глава Meta Марк Цукерберг, принявший финальное решение о лишении Трампа доступа к соцсетям, может повлиять на решение группы.

Клегг отказался от комментариев для FT, однако газета отмечает, что в октябре, выступая на конференции, организованной экспертным институтом Council for Foreign Relations, он заявлял, что любая частная компания «должна подходить с большой осторожностью к попыткам заставить молчать голоса тех, кто высказывается о политике».

FT указывает, что решение о восстановлении доступа Трампа к Facebook и Instagram будет иметь последствия для бизнеса Meta и потенциально может оттолкнуть рекламодателей, если контент Трампа будет расценен как опасный. Однако, делает вывод FT, возвращение Трампа может принести компании Цукерберга больше прибыли в случае, если экс-президент примет решение баллотироваться на президентских выборах в 2024 году и разместит на платформе рекламу.

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Аккаунты Трампа в нескольких соцсетях были заблокированы после беспорядков в здании Капитолия в январе 2021 года, когда Трамп еще занимал пост президента. Как пояснял основатель Facebook Цукерберг, Трамп мог использовать свои полномочия для того, чтобы помешать избранному главе государства Джозефу Байдену, и «существовали большие риски в случае использования» им сервисов компании. В Twitter (заблокирован в России) ввели пожизненную блокировку профиля Трампа за «нарушения политики соцсети о противодействии героизации насилия». Также аккаунт Трампа блокировали Snapchat и стриминговая платформа Twitch.

Трамп назвал блокировку «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды». Он создал свою соцсеть Truth Social и заявил, что эта платформа «не будет дискриминировать [пользователей] на почве политической идеологии».

Новый владелец Twitter Илон Маск в конце ноября 2022 года заявил о восстановлении аккаунта Трампа. Это было сделано после голосования в соцсети, при котором 52% из более чем 15 млн пользователей высказались «за». Почти сразу после этого профиль Трампа снова стал активен, а число подписчиков менее чем за час выросло с чуть более 500 тыс. до свыше 1 млн.

Трамп 15 ноября заявил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году, «чтобы снова сделать Америку великой». Его представители подали в Федеральную избирательную комиссию документы для участия в выборах.

Комитет палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий 6 января 2021 года, рекомендовал конгрессу рассмотреть вопрос о запрете для Трампа участвовать в выборах и когда-либо снова занимать государственные должности. В составленном комитетом отчете говорится, что Дональд Трамп и другие участники событий «безнравственно пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы отменить президентские выборы 2020 года».

6 января 2021 года толпа сторонников президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма Капитолия или в результате этого погибли пять человек, а 140 полицейских пострадали.

Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 года и пытался оспорить их через суд. Он утверждал, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требовал пересмотреть итоги выборов.

Его соперник Джо Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американского народа из-за попыток через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах.

Позднее Трамп осудил штурм Капитолия.

Бизнесмен Дональд Трамп занимал пост президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021-го, он стал 45-м президентом Соединенных Штатов. В 2020 году, баллотировавшись от республиканцев, он проиграл выборы бывшему вице-президенту США, демократу Джозефу Байдену.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Дональд Трамп соцсети Facebook Instagram аккаунты доступ
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