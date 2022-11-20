Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
В РПЦ призвали не вводить уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ Общество, 04:17
Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter по итогам опроса Технологии и медиа, 04:05
Маск заявил об атаке ботов на опрос о восстановлении аккаунта Трампа Технологии и медиа, 03:28
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 03:15
Ученые оценили перспективность нового способа восстановления рук и ног Общество, 03:00
Турция нанесла удары по курдским районам Сирии и Ирака после теракта Политика, 02:45
Мурашко назвал способ увеличить рождаемость в России Общество, 02:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Ленинградской области возобновили подачу газа в котельные после аварии Общество, 02:05
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 02:02
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Россию Политика, 01:48
Spiegel узнала о роспуске форума России и ФРГ «Петербургский диалог» Политика, 01:37
Кадыров показал кадры с места «укрепления позиций» российских войск в ЛНР Политика, 01:13
Глава Пентагона назвал «впечатляющими» вооружения российской армии Политика, 00:54
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 00:45
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter по итогам опроса

Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в Twitter по итогам опроса
52% опрошенных в Twitter Маска высказались за то, чтобы разблокировать аккаунт Трампа. Он сам заявил, что не видит причин возвращаться в эту соцсеть
Фото: Stephan Schulz / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press
Фото: Stephan Schulz / dpa-Zentralbild / ZB / Global Look Press

Заблокированный в 2021 году Twitter-аккаунт экс-президента США Дональда Трампа будет восстановлен, сообщил в твите новый владелец соцсети Илон Маск. Почти сразу после этого профиль Трампа в соцсети снова стал активен.

Ранее в своем Twitter-аккаунте Маска завершилось голосование по поводу разблокировки аккаунта Трампа, 52% участников высказались «за» это.

Свои голоса отдали более 15 млн пользователей, а увидели опрос 134 млн, уточнил Маск. Также под опросом предприниматель оставил твит с латинской фразой Voz Populi, Vox Dei — «Голос народа — голос Божий». Ее же он написал в твите, в котором объявил о планах разблокировать аккаунт Трампа.

Незадолго до окончания опроса Маск сообщил об атаке на него «армии ботов и троллей». «Несколько интересных уроков для чистки будущих опросов», — добавил предприниматель.

Reuters пишет, что сам Трамп не увидел «никаких причин» для возвращения в соцсеть.

Соцсеть навсегда заблокировала аккаунт тогда еще действующего президента в январе 2021-го года, после штурма Капитолия, «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». У Трампа было почти 90 млн подписчиков. Глава государства счел блокировку «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды».

Читайте на РБК Pro
Мат и анархия: что пугает прозападных управленцев в российских компаниях
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке
«Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Как привить ребенку любовь к спорту и чем это поможет ему в жизни

После этого Трамп решил создать свою соцсеть, которую он назвал Truth Social. Он заявил, что эта платформа «не будет дискриминировать [пользователей] на почве политической идеологии».

Маск в мае этого года рассказал, что считает ошибкой блокировку профиля Трампа. «Я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет», — сказал он тогда. Владельцем Twitter Маск стал в конце октября.

В ноябре Маск в своем аккаунте рекомендовал «независимо мыслящим избирателям» голосовать за «республиканский конгресс» на выборах. Он объяснил это тем, что «разделение власти сдерживает крайности обеих партий». Трамп — представитель республиканцев, а вот действующий президент Джо Байден — демократ. В итоге республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Илон Маск Twitter
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Маск заявил об атаке ботов на опрос о восстановлении аккаунта Трампа
Технологии и медиа
Маск запустил голосование в Twitter о возвращении аккаунта Трампа
Политика
Трамп объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter