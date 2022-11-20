Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter по итогам опроса
Заблокированный в 2021 году Twitter-аккаунт экс-президента США Дональда Трампа будет восстановлен, сообщил в твите новый владелец соцсети Илон Маск. Почти сразу после этого профиль Трампа в соцсети снова стал активен.
Ранее в своем Twitter-аккаунте Маска завершилось голосование по поводу разблокировки аккаунта Трампа, 52% участников высказались «за» это.
Свои голоса отдали более 15 млн пользователей, а увидели опрос 134 млн, уточнил Маск. Также под опросом предприниматель оставил твит с латинской фразой Voz Populi, Vox Dei — «Голос народа — голос Божий». Ее же он написал в твите, в котором объявил о планах разблокировать аккаунт Трампа.
Незадолго до окончания опроса Маск сообщил об атаке на него «армии ботов и троллей». «Несколько интересных уроков для чистки будущих опросов», — добавил предприниматель.
Reuters пишет, что сам Трамп не увидел «никаких причин» для возвращения в соцсеть.
Соцсеть навсегда заблокировала аккаунт тогда еще действующего президента в январе 2021-го года, после штурма Капитолия, «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». У Трампа было почти 90 млн подписчиков. Глава государства счел блокировку «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды».
После этого Трамп решил создать свою соцсеть, которую он назвал Truth Social. Он заявил, что эта платформа «не будет дискриминировать [пользователей] на почве политической идеологии».
Маск в мае этого года рассказал, что считает ошибкой блокировку профиля Трампа. «Я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет», — сказал он тогда. Владельцем Twitter Маск стал в конце октября.
В ноябре Маск в своем аккаунте рекомендовал «независимо мыслящим избирателям» голосовать за «республиканский конгресс» на выборах. Он объяснил это тем, что «разделение власти сдерживает крайности обеих партий». Трамп — представитель республиканцев, а вот действующий президент Джо Байден — демократ. В итоге республиканцы получили контроль над нижней палатой конгресса.