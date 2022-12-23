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Комитет конгресса рекомендовал запретить Трампу участвовать в выборах

Комитет по расследованию штурма Капитолия: Трампу следует запретить участвовать в выборах
Комитет, который расследовал штурм Капитолия, рекомендовал конгрессу запретить Дональду Трампу когда-либо снова занимать какие-либо государственные должности. Также комиссия рекомендовала Минюсту предъявить ему уголовные обвинения
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Комитет палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий 6 января 2021 года, рекомендовал конгрессу рассмотреть вопрос о запрете бывшему президенту Дональду Трампу когда-либо снова занимать государственные должности. Финальный 845-страничный доклад (.pdf), подготовленный по итогам допроса с многочисленных свидетелей событий 6 января и изучения документов, был подготовлен и опубликован двухпартийным комитетом.

В отчете говорится, что Дональд Трамп и другие участники событий «безнравственно пытались нарушить Закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы отменить президентские выборы 2020 года».

«Комитет считает, что те, кто дал присягу защищать Конституцию, а затем 6 января участвовал в восстании, могут быть соответствующим образом дисквалифицированы и лишены права занимать государственные должности — будь то федеральные или государственные, гражданские или военные», — говорится в рекомендациях комитета о том, что нужно сделать для того, чтобы не допустить повторения этих событий.

6 января 2021 года толпа сторонников президента США Дональда Трампа ворвалась в Капитолий, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма Капитолия или сразу после этого погибли пять человек, а 140 полицейских пострадали.

Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 года и пытался оспорить их через суд. Он утверждал, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требовал пересмотреть итоги голосования.

Его соперник Джо Байден обвинил Трампа в неуважении к воле американского народа из-за попыток через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах.

Позднее Трамп осудил штурм Капитолия.

Изучив материалы о событиях 6 января и выслушав свидетелей, в том числе членов команды Трампа и его семьи, комитет палаты представителей пришел к выводу о том, что экс-президента неоднократно призывали признать свое поражение на выборах и прекратить говорить о фальсификациях результата. Однако Трамп сделать это отказался. «Вместо того чтобы выполнить свое конституционное обязательство «заботиться о добросовестном исполнении законов», президент Трамп замышлял отменить результаты выборов», — говорится в 154-страничном предисловии к докладу.

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Экс-президента комиссия обвиняет в том, что он стремился подкупить Минюст США, пытаясь убедить чиновников в том, чтобы они выступили с ложными обвинениями и помогли ему отменить результаты выборов 2020 года. Также Трамп оказывал давление на конгрессменов, должностных лиц некоторых штатов и законодателей, чтобы они изменили результаты выборов в своих штатах и в конце-концов обратился к своим сторонникам с призывом пройти маршем к Капитолию. Кроме того, согласно выводам комиссии, Трамп не воспользовался своими полномочиями, чтобы приказать Нацгвардии остановить беспорядки.

Комитет также подтвердил, что направил Минюсту рекомендации возбудить уголовные дела против Трампа — речь идет об обвинениях в подстрекательстве к мятежу, препятствовании работе конгресса и сговоре с целью обмана.

Среди других рекомендаций комитета — реформа Закона о подсчете голосов избирателей (предлагается внести изменение о том, что вице-президент не имеет права отклонять списки избирателей, представленные штатами); расширение контроля правоохранительных органов за экстремистскими группами, включая националистические и антиправительственные группы, а также определение подсчета голосов выборщиков как «особого события национальной безопасности», такого же как инаугурации и выступления перед конгрессом.

Рекомендации комиссии не имеют обязательной юридической силы.

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