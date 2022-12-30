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Конгресс США опубликовал налоговые декларации Трампа за шесть лет

Комитет Палаты представителей опубликовал налоговые декларации Трампа за 2015–2020 годы
Из деклараций, в частности, следует, что Трамп не платил подоходный налог в последний год своего президентства, сообщая о больших убытках. Экс-президент раскритиковал публикацию документов и предупредил об «ужасных последствиях»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters)

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей конгресса США обнародовал налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа за последние шесть лет, с 2015 по 2020 год.

Трамп ранее отказывался раскрывать эту информацию — когда был кандидатом в президенты и занимал пост главы государства. Как пишет AP, материалы содержат почти 6 тыс. страниц, более 2,7 тыс. из которых посвящены декларациям Трампа и его жены Мелании, еще 3 тыс. — бизнес-структурам экс-президента. Некоторые личные данные, такие как номера социального страхования и банковские счета, были скрыты.

Декларации обнародовали через неделю после отчета Объединенного комитета по налогообложению конгресса (JCT), где говорилось, что Трамп заявлял о больших коммерческих убытках, что, возможно, использовалось для занижения налогов, пишет The Hill. В частности, в 2020 году он не платил федеральный подоходный налог. Согласно документам, выдержки из которых приводит MSN, убытки Трампа и его жены в 2015, 2016, 2017 и 2020 годах составили $31,7 млн, $32,1 млн, $12,8 млн и $4,6 млн соответственно.

Трамп раскритиковал конгресс за публикацию документов, заявив, что это приведет «к ужасающим последствиям для очень многих людей». «Налоговые декларации Трампа еще раз показывают, насколько я могу гордиться своими достижениями и как я смог использовать переоценку активов и различные налоговые вычеты в качестве стимула для создания тысяч рабочих мест, великолепных проектов и предприятий», — приводит The Hill его заявление.

Осенью 2020 года The New York Times сообщила, что Трамп в течение десяти лет не платил федеральный подоходный налог. По данным газеты, в 2016 и 2017 годах он уплатил в виде такого налога всего по $750. Трамп в ответ заявил, что в последние годы «платил миллионы долларов в качестве налогов».

Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020-го он проиграл выборы действующему главе государства Джо Байдену, но не признал поражения. 15 ноября он объявил, что будет участвовать в выборах 2024 года. В декабре комитет Палаты представителей, который расследовал штурм Капитолия в январе 2021 года, рекомендовал конгрессу запретить Трампу когда-либо снова занимать какие-либо государственные должности.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп налоговая декларация Конгресс США
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