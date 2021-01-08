Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал мирную передачу власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп осудил насилие во время протестов его сторонников на Капитолии и штурм здания конгресса. Об этом Трамп заявил в видеообращении, которое разместил в своем аккаунте в Twitter. Это стало первой публикацией президента после того, как соцсеть заблокировала его аккаунт.

Трамп пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, «заплатят» за это. Он также заявил, что те, кто применял насилие в этот день, не являются представителями США.

По словам Трампа, он сфокусируется на законной и мирной передаче власти новой администрации. Президент заверил, что инаугурация Байдена состоится, как и было запланировано, 20 января.

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