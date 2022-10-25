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Акционер Meta призвал Цукерберга сократить сотрудников и расходы

Инвесткомпания Altimeter призвала главу Meta Цукерберга сократить сотрудников и расходы
Акции Meta упали более чем на 50% за последние полгода, тогда как ее основные конкуренты не показали такой динамики, отметили в Altimeter Capital. Глава инвесткомпании заявил, что траты на метавселенную «пугающи»
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Drew Angerer / Getty Images News)

Расходы Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской и запрещена) выросли, компания лишилась доверия инвесторов, следует начать оптимизацию путем сокращения рабочих мест, предложил в открытом письме генеральному директору компании Марку Цукербергу глава Altimeter Capital Брэд Герстнер. По итогам второго квартала Altimeter владела более чем 2 млн акций Meta.

Герстнер счел, что Meta оказалась в «стране излишеств», наняв слишком большое число сотрудников, не торопясь прорабатывая слишком много идей. По его мнению, недостатки такого подхода незаметны при легком росте прибыльности компании, однако смертельно опасен при замедлении роста и изменении технологий.

«Факты поразительны. За последние 18 месяцев акции Meta упали на 55% (по сравнению со средним показателем в 19% для ее высокотехнологичных собратьев)», — указал глава Altimeter Capital.

Он предложил добиться удвоения FCF (свободный денежный поток, показатель, отражающий средства, остающиеся у компании после всех ее ключевых затрат на поддержание активов) до $40 млрд при условии сокращения штата сотрудников на 20%, урезания основных расходов на $5 млрд (с 30 до $25 млрд) ежегодно и ограничения ежегодных инвестиций в метавселенную до $5 млрд (при нынешних $10 млрд).

Герстнер отметил, что идея метавселенной вызывает сомнения. Если бы Meta инвестировала в этот проект $1-2 млрд в год, это бы не стало проблемой, сотрудники компании бы «спокойно занимались разработками». Однако, продолжил он, компания решила ежегодно инвестировать в проект $10-15 млрд, указав, что для получения результатов может потребоваться десять лет.

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«Инвестиции в неизвестное будущее, оцениваемые в более чем 100 миллиардов долларов, являются несоразмерными и пугающими даже по стандартам Силиконовой долины», — подчеркнул он.

Financial Times сообщала в конце сентября, что Meta решила приостановить найм новых сотрудников на большинство должностей и оптимизировать расходы. Ограничения на наем будут сняты «позднее в этом году», следует из письма главы отдела кадров Лори Голер, с которым ознакомилось издание. «Наш бюджет на 2023 год будет очень ограниченным для всех команд», — предупредила она. По данным Bloomberg, компания закроет офис в Нью-Йорке в рамках сокращения расходов.

FT поясняла, что сокращение бюджета связано со снижением доходов от рекламы на фоне сложной макроэкономической ситуации, при этом реклама — основной источник средств для компании. В качестве еще одной причины издание называет рост конкуренции с появлением новых социальных сетей, в частности TikTok.



 

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