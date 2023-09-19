 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе Политика, 15:15
Последствия взрывов у жилых домов в Карабахе. Видео Политика, 15:14
Зеленые горизонты БРИКС: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 15:11
Минобороны сообщило о сбитом украинском штурмовике Су-25 Политика, 15:10
Футболист «Спартака» рассказал о предложении из итальянского клуба Спорт, 15:08
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 15:08
Блокадникам и участникам обороны Ленинграда выплатят по ₽50 тыс. Общество, 14:58
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
The Times связала «автора плана переворота» в Грузии с разведкой Украины Политика, 14:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:51
«Куньлунь» прервал серию поражений в КХЛ благодаря 56 сейвам голкипера Спорт, 14:50
Умер бывший вице-премьер РСФСР академик Чичканов Политика, 14:50
Украина пригрозила запретить часть импорта из Венгрии и Польши Политика, 14:44
В Citi сообщили о медвежьих настроениях в высокотехнологичном секторе Инвестиции, 14:43
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Баку потребовал отставки властей Карабаха и вывода армянских войск

Азербайджан потребовал вывода войск Армении и отставки властей Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан нанес удары по «позициям Армении» в Нагорном Карабахе и потребовал отставки правительства региона и вывода армянских войск. Ереван заявил, что его войск там нет

Баку потребовал отставки властей Карабаха и вывода армянских войск
Video

Достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. Об этом заявил МИД Азербайджана.

«Целью принятых мер являются исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура», — настаивают в ведомстве.

Глава Карабаха Араик Арутюнян объявил об уходе в отставку в конце августа. «Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мое взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели», — сказал он.

Ранее днем азербайджанская армия нанесла удары по «передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам» в Нагорном Карабахе, которые Баку считает принадлежащими Еревану. Минобороны Азербайджана назвало свои действия «антитеррористической операцией локального характера» и заявило, что войска Армении начали обстрел позиций Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Баку обвиняет Ереван в усилении боевых позиций и систематических обстрелах позиций азербайджанской армии.

Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха. — РБК) и присоединиться к защите своих граждан». Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвал ложным и не соответствующим действительности.

Читайте на РБК Pro
Топ-5 нейросетей, которые облегчат жизнь маркетологу
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Открыть счет и компанию в ОАЭ стало сложно. Как обойти риски

Баку наносит ракетно-артиллерийские удары «вдоль всей протяженности линии соприкосновения», отмечают в Минобороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.

«Стрельба началась сразу. В данный момент удары не прекращаются, включены сирены воздушной тревоги», — сказал представитель МВД Армении Унан Тадевосян.

МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта. «В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами», — сказала представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что командование миротворцев находится в контакте с Баку и Нагорным Карабахом для прекращения огня.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Армения Азербайджан Нагорный Карабах
Материалы по теме
Минобороны Карабаха сообщило об обстреле по всей линии соприкосновения
Политика
Армения заявила о стабильной ситуации на границах на фоне боев в Карабахе
Политика
В Баку заявили о гуманитарных коридорах для выхода из Нагорного Карабаха
Политика