Баку потребовал отставки властей Карабаха и вывода армянских войск

Азербайджан нанес удары по «позициям Армении» в Нагорном Карабахе и потребовал отставки правительства региона и вывода армянских войск. Ереван заявил, что его войск там нет

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Достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. Об этом заявил МИД Азербайджана.

«Целью принятых мер являются исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура», — настаивают в ведомстве.

Глава Карабаха Араик Арутюнян объявил об уходе в отставку в конце августа. «Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мое взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели», — сказал он.

Ранее днем азербайджанская армия нанесла удары по «передовым и глубинным позициям и долговременным огневым точкам» в Нагорном Карабахе, которые Баку считает принадлежащими Еревану. Минобороны Азербайджана назвало свои действия «антитеррористической операцией локального характера» и заявило, что войска Армении начали обстрел позиций Баку в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Баку обвиняет Ереван в усилении боевых позиций и систематических обстрелах позиций азербайджанской армии.

Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха. — РБК) и присоединиться к защите своих граждан». Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвал ложным и не соответствующим действительности.

Баку наносит ракетно-артиллерийские удары «вдоль всей протяженности линии соприкосновения», отмечают в Минобороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.

«Стрельба началась сразу. В данный момент удары не прекращаются, включены сирены воздушной тревоги», — сказал представитель МВД Армении Унан Тадевосян.

МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта. «В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами», — сказала представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что командование миротворцев находится в контакте с Баку и Нагорным Карабахом для прекращения огня.