Власти Азербайджана опубликовали фото задержанного Варданяна

Рубен Варданян во время задержания (Фото: dsx.gov.az)

Экс-госминистр Нагорно-Карабахской республики и бывший совладелец «Тройка Диалог» Рубен Варданян был задержан на пункте пропуска Лачин, сообщила госпогранслужба Азербайджана.

Ведомство опубликовало фотографию, на которой Варданян стоит между двумя азербайджанскими военными. В погранслужбе сообщили, что Варданяна доставили в Баку в сопровождении сотрудников ведомства. В отношении Варданяна будет принято «соответствующее решение», заявили власти Азербайджана.

Варданян подозревается в том, что он «незаконно въехал в страну», а также работал в должности государственного министра Нагорно-Карабахской республики.

Ранее о задержании Варданяна сообщила РБК его жена Вероника Зонабенд.

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