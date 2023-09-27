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Власти Азербайджана опубликовали фото задержанного Варданяна
Госпогранслужба Азербайджана опубликовала фотографию задержанного Варданяна
Рубен Варданян во время задержания
Экс-госминистр Нагорно-Карабахской республики и бывший совладелец «Тройка Диалог» Рубен Варданян был задержан на пункте пропуска Лачин, сообщила госпогранслужба Азербайджана.
Ведомство опубликовало фотографию, на которой Варданян стоит между двумя азербайджанскими военными. В погранслужбе сообщили, что Варданяна доставили в Баку в сопровождении сотрудников ведомства. В отношении Варданяна будет принято «соответствующее решение», заявили власти Азербайджана.
Варданян подозревается в том, что он «незаконно въехал в страну», а также работал в должности государственного министра Нагорно-Карабахской республики.
Ранее о задержании Варданяна сообщила РБК его жена Вероника Зонабенд.
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