Баку назвал условия для переговоров с армянами Карабаха

Вид на железнодорожный вокзал в городе Евлах (Фото: Araz Yaquboglu / wikipedia.org)

В администрации президента Азербайджана заявили, что готовы встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах, но «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать оружие, а «незаконный режим» в Карабахе «должен быть распущен», передает «Sputnik Азербайджан».

«В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца», — подчеркнули там.

После начала «антитеррористической» операции Баку с предложением остановить военные действия и начать переговоры выступило руководство Нагорного Карабаха. «Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», – говорилось в заявлении информационного центра республики.

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