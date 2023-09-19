Минобороны Нагорного Карабаха сообщило об обстреле по всей линии соприкосновения

Минобороны Карабаха сообщило об обстреле по всей линии соприкосновения

Азербайджан наносит ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщило Минобороны непризнанной республики. В регионе по договоренностям 2020 года размещены российские миротворцы

Фото: Alex McBride / Getty Images

Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о ракетно-артиллерийском огне со стороны армии Азербайджана по всей линии соприкосновения.

«19 сентября в 13:00 Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары», — сообщили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики (цитата по «Интерфакс»).

Ранее 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года. «В рамках [антитеррористических] мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», — говорилось в заявлении военного ведомства.

Трехстороннее заявление Азербайджана, Армении и России, принятое 10 ноября 2020 года и положившее конец второй карабахской войне, состоит из девяти пунктов и включает следующие положения: полное прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, стороны останавливаются на занимаемых ими позициях;

часть Карабаха — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы — переходит Азербайджану;

вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, который соединяет непризнанную НКР с Арменией, на пять лет развертывается российская миротворческая миссия, параллельно оттуда выводятся армянские вооруженные силы;

стороны также до конца 2023 года должны согласовать новый маршрут по Лачинскому коридору, Азербайджан гарантирует безопасность движения по этому маршруту;

беженцы возвращаются в Нагорный Карабах, стороны обмениваются пленными;

все экономические и транспортные связи должны быть разблокированы, Армения гарантирует безопасное сообщение между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

После начала операции Азербайджана о взрывах сообщали в Степанакерте и других городах региона. Бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха) и присоединиться к защите своих граждан».

Москва призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Баку, в свою очередь, потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В Армении после этого заявили, что армянских войск в Карабахе нет.

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