Картаполов рассказал, в каких случаях миротворцы в Карабахе могут стрелять

Картаполов напомнил, в каких случаях миротворцы в Карабахе могут стрелять

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих. Об этом заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«До тех пор, пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие», — сказал Картаполов в ответ на вопрос, есть ли у российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе мандат на вступление в боевые действия.

Минобороны Азербайджана днем 19 сентября объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Оборонное ведомство непризнанной республики сообщило, что ракетно-артиллерийские обстрелы со стороны азербайджанской армии происходят по всей линии соприкосновения.

Армянская сторона назвала действия Азербайджана агрессией и призвала членов Совета Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги» для прекращения боевых действий. Операцию Азербайджана также осудили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе Тойво Клаар.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Азербайджан рассказал России о намерении начать военную операцию за несколько минут до ее начала. По ее словам, российские миротворцы выполняли свои функции. Захарова призвала Азербайджан и Армению вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.