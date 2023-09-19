Протестующие вышли в Ереване после начала операции Азербайджана. Видео
В Ереване перед зданием правительства Армении проходит акция протеста. Собравшиеся требуют от властей незамедлительно отреагировать на боевые действия. Также среди требований — признание независимости Карабаха. Протестующие перекрыли проспект рядом со зданием правительства.
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