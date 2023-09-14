Кремль отметил рост напряженности между Арменией и Азербайджаном

В России обеспокоены эскалацией напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности», — ответил Песков.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о готовности Москвы к каким-либо действиям в случае дальнейшей эскалации между Баку и Ереваном.

По его словам, Москва продолжает контакты как с Ереваном, так и с Баку и призывает «обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые были два года назад подписаны».

При этом он призвал учитывать новые реалии, «которые появились с тех пор».

В последние дни Армения и Азербайджан неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе. Так, 1 сентября армянское Минобороны заявило, что в результате перестрелки в районе Сотка погибли двое армянских военнослужащих, один получил ранение. В азербайджанском оборонном ведомстве в свою очередь сообщили о двух пострадавших военнослужащих.

14 сентября в Баку заявили, что армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям в направлении населенного пункта Дарюрд Гедабейского района. В Минобороны Армении заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Премьер Армении Никол Пашинян 13 сентября заявил, что из-за военной операции на Украине Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности.

«Из-за событий на Украине возможности России изменились», — считает Пашинян. Он уверен, что после начала военной операции Москва стремится сохранить хорошие отношения с Азербайджаном — союзником Турции. Премьер заявил, что российские миротворцы «провалили свою миссию». «Однако я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация была бы лучше», — добавил он.«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других», — заявил Пашинян. Он сказал, что Армения хочет стать суверенной страной, и назвал модель, при которой Ереван вынужден обращаться к другим с просьбой о помощи, «уязвимой».