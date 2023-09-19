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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Армения обратилась к Совбезу ООН из-за боевых действий в Карабахе

Армения призвала российских миротворцев «принять меры» на фоне обострения в НКР
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Конфликт в Нагорном Карабахе
На фоне обострения конфликта в Карабахе Армения обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения «агрессии Азербайджана». Там отметили, что обстрелам подвергаются гражданские объекты
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Армения на фоне начавшейся в Нагорно-Карабахской республике (НРК) «антитеррористической операции» Азербайджана обратилась к членам Совета Безопасности ООН и дислоцированным в регионе российским миротворцам с призывом предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии», сообщил армянский МИД.

«Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха и массовое преступление, произошедшее ровно три года назад, в 2020 году. Это продолжение широкомасштабного применения силы, развязанного Азербайджаном против Нагорного Карабаха», — подчеркнули в министерстве.

Там также заявили, что обстрелам со стороны Азербайджана под «пустым предлогом уничтожения военных объектов» подвергаются гражданские объекты в городе Степанакерте и других городах и селах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе созвал заседание Совбеза страны.

Ранее 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Карабахе, обвинив Армению в нарушении трехсторонних соглашений 2020 года. «В рамках [антитеррористических] мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя передовые и глубинные позиции и долговременные огневые точки соединений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения», — говорилось в заявлении военного ведомства.

После начала операции Азербайджана о взрывах сообщали в Степанакерте и других городах региона. Минобороны непризнанной республики заявило, что ВС Азербайджана наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.

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В регионе по договоренностям 2020 года размещены российские миротворцы (около 2 тыс. военных). Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в Карабах. Штаб командования миротворческими силами расположен в районе Степанкертского аэропорта, в населенном пункте Иванян.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Москва призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Баку, в свою очередь, потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В Армении после этого заявили, что армянских войск в Карабахе нет.

Также в аппарате армянского премьер-министра обвинили Россию в том, что Москва не проинформировала Армению о планах Азербайджана начать боевые действия против Нагорного Карабаха. До этого Минобороны Азербайджана заявило, что проинформировало командование российского миротворческого контингента о проведении «антитеррористической операции в Нагорном Карабахе». Представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий.

Армения обратилась к Совбезу ООН из-за боевых действий в Карабахе
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