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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия

Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия
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Конфликт Армении и Азербайджана
МИД России призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе, напомнив, что все шаги для мирного решения кризиса прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении

Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить военные действия
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Россия призывает власти Армении и Азербайджана прекратить военные действия в непризнанном Нагорном Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает корреспондент РБК.

«Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно остановить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», — заявила она.

Захарова напомнила, что все шаги для мирного решения карабахского кризиса прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, принятые в период с 2020 по 2022 год.

Она отметила, что российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи, и выразила надежду, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами.

В последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахского кризиса, что создавало благоприятный фон для перезапуска прямого диалога между Баку и столицей Нагорного Карабаха — Степанакертом, напомнила Захарова.

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Днем 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции локального характера» в Карабахе. За несколько минут до этого бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Арцаха (армянское название региона).

Баку также заявил, что войска Армении начали обстрел азербайджанских позиций в Агдамском районе из артиллерийских установок. Там подчеркнули, что огонь ведется с территорий, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Минобороны Нагорного Карабаха, в свою очередь, заявление Баку о нарушении режима прекращения огня назвало ложным и не соответствующим действительности.

Позднее МИД Азербайджана заявил, что достижение мира в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики.

Минобороны Армении заявляет, что в Нагорном Карабахе не дислоцированы армянские войска.

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Нагорный Карабах Армения Азербайджан Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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