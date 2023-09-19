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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе

Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Global Look Press)

Армянский премьер Никол Пашинян на фоне ситуации в Нагорном Карабахе проводит заседание Совбеза Армении. Об этом сообщила пресс-служба СБ.

«Заседание Совета безопасности Армении проходит под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. В повестке заседания — широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении на странице СБ Армении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

МИД Армении осудил «агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха» и призвал членов Совета Безопасности ООН и дислоцированных в регионе российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии».

Минобороны Азербайджана заявило, что проводит в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия» для восстановления «конституционного строя». Азербайджанский МИД настаивает, что достижение мира и стабильности в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В то же время Минобороны Армении утверждает, что в Карабахе нет армянских войск.

В оборонном ведомстве Карабаха сообщили, что Баку наносит ракетно-артиллерийские удары «вдоль всей протяженности линии соприкосновения». В городах республики включили сирены воздушной тревоги.

МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта. Представитель российского ведомства Мария Захарова отметила, что командование российских миротворцев находится в контакте с Баку и Нагорным Карабахом для прекращения огня.

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Теги
Никол Пашинян Совет безопасности Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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