Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, назвав условиями мира роспуск правительства непризнанной республики и полный вывод с ее территории армянских вооруженных сил. Армения сочла такие действия агрессией и опровергла присутствие своих военных в НКР. В Карабахе сообщили о первых жертвах среди мирного населения. Как развиваются события — в фоторепортаже РБК
Текстовую трансляцию о развитии ситуации в Карабахе можно почитать здесь.
Дым в окрестностях города Степанакерт.
Днем 19 сентября азербайджанская армия начала «антитеррористическую операцию локального характера» в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана. Незадолго до официального заявления бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян сообщил о массированном артобстреле Нагорного Карабаха. В Степанакерте была объявлена воздушная тревога.
Нагорный Карабах — регион в Закавказье. Здесь расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах), вокруг которой не раз вспыхивали столкновения. Об истории конфликта можно почитать здесь.
Квартира, разрушенная в результате обстрела города, в Степанакерте.
После начала Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе погибло пять человек, 80 человек (из них 15 — гражданские лица) получили ранения, сообщил Минздрав непризнанной республики. Вечером Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в городе Шуша в Карабахе в результате обстрела с армянской стороны погиб мирный житель 1967 года рождения.
Баку наносит ракетно-артиллерийские удары «вдоль всей протяженности линии соприкосновения», заявили в Минобороны Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана утверждает, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не служат целями, из строя выводятся только военные объекты — позиции вооруженных сил Армении и долговременные огневые точки.
Дым в Нагорном Карабахе.
МИД Азербайджана сообщил, что Баку требует «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В Армении заявили, что армянских войск в Карабахе нет, а действия Азербайджана назвали агрессией. Армения также призвала членов Совета Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги» для прекращения боевых действий.
Поврежденный в результате обстрела дом в Степанакерте.
Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. В администрации президента Азербайджана заявили, что готовы встретиться с представителями армянского населения, но «незаконные армянские вооруженные формирования» должны сдать оружие, а «незаконный режим» в Карабахе «должен быть распущен», передал «Sputnik Азербайджан».
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе.
МИД России призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта. Захарова напомнила, что все меры для мирного решения кризиса прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, принятом в период с 2020 по 2022 год.
Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия ведет консультации о ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с азербайджанской стороной.
Поврежденные в результате обстрела дома и автомобили в Степанакерте.
В Нагорном Карабахе согласно договоренностям 2020 года размещены российские миротворцы (около 2 тыс. военных). Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он рассредоточен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в Карабах.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Жители возле дома в Степанакерте.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении. Пашинян пообещал не принимать «необдуманных действий», а также сказал, что «ряд внутренних и внешних сил» пытаются вовлечь Армению «в широкомасштабные военные действия». «Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении», — резюмировал Пашинян.
Вид на Степанакерт.
Россия не была заблаговременно проинформирована об операции Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Баку сообщил, что проинформировал командование российского миротворческого контингента об операции. Никол Пашинян сказал, что для армянских властей эта информация оказалась «загадочной и странной». МИД России указал, что миротворцы узнали об операции за несколько минут до ее начала.
Последствия обстрела Степанакерта.
Рост напряженности на границе Армении и Азербайджана продолжается с начала сентября: обе страны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. 7 сентября Пашинян обвинил Баку в наращивании сил в районе Нагорного Карабаха. Он также предупредил о риске «нового взрыва» в регионе. Кремль выражал свою обеспокоенность ситуацией.
14 сентября в Баку заявили, что армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям в направлении населенного пункта Дарюрд Гедабейского района. В Минобороны Армении отметили, что эта информация не соответствует действительности.
Люди у здания правительства Армении в Ереване.
Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян после начала боев призвал руководство Армении «признать Арцах (армянское название Карабаха) и присоединиться к защите своих граждан».
Перед зданием правительства Армении началась акция протеста — собравшиеся требовали от властей незамедлительно отреагировать на обстрел Карабаха.
Протестующие на площади Республики в Ереване.
Протестующие перекрыли проспект рядом со зданием правительства. Они также пытаются прорваться в здание правительства Армении.
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