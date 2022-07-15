Народная воля: кто уходил в отставку после протестов

Протесты в Абхазии

Протесты в Абхазии начались в начале 2020 года из-за несогласия с результатами сентябрьских выборов президента, на которых с минимальным перевесом одержал победу Рауль Хаджимба. Впервые он возглавил республику еще в 2014 году. Здание администрации президента в Сухуме было захвачено, за отмену результатов выборов проголосовал парламент, однако Хаджимба отказывался покидать свой пост. ЦИК назначила на 22 марта новые выборы президента.

Оппозиция требовала не только отставки главы Абхазии. Поводом для выступлений также стал скандал вокруг убийства криминальных авторитетов Астамура Шамбы и Алхаса Авидзбы — один из задержанных, предположительно, является охранником Хаджимбы