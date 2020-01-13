Вице-президент Абхазии заявил об отказе Хаджимбы от участия в выборах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
Японский миллиардер начал поиски спутницы для полета на Луну Технологии и медиа, 12:38 Улюкаев написал стихотворение о встрече Нового года в колонии Общество, 12:36 На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль. Фоторепортаж Общество, 12:32  Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:30 Что обсудят на Гайдаровском форуме Партнерский материал, 12:27 Против действовавшего из колонии под Иркутском вора в законе завели дело Общество, 12:27 Рост Bitcoin SV и хардфорк Ethereum Classic: главное из мира криптовалют Крипто, 12:26 Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу» Общество, 12:19 В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду Общество, 12:15 Кокорин впервые после выхода из колонии отправился на сборы с «Зенитом» Спорт, 12:12 МИД сообщил о прибытии в Москву ливийцев для мирных переговоров Политика, 12:08 Аналитики увидели отставание США от России в модернизации ядерных сил Политика, 12:04 В МИД рекомендовали россиянам на Филиппинах связаться с авиакомпаниями Общество, 12:01 Макрон заявил о поддержке Францией и Россией сохранения ядерной сделки Политика, 11:59
Политика ,  
0 

Вице-президент Абхазии заявил об отказе Хаджимбы от участия в выборах

По словам Аслана Барцица, сложивший полномочия Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах, однако продолжит участвовать в политическом процессе
Рауль Хаджимба (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рауль Хаджимба, ушедший в отставку с поста президента Абхазии, не намерен выставлять свою кандидатуру для участия в повторных выборах главы республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Аслана Барцица.

«Рауль [Хаджимба] не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», — пояснил Барциц.

Назвав решение Хаджимбы уйти в отставку взвешенным, вице-президент Абхазии отметил, что после такого «мужественного шага» вновь идти во власть «было бы неправильно». «Пусть придут те политики, которые реально смогут объединить наш народ», — добавил Барциц (цитата по «Sputnik Абхазия»).

Противостояние власти и оппозиции в Абхазии
Политика

12 января стало известно, что Хаджимба покинул свой пост. Формально утвердить отставку президента должен парламент Абхазии, заседание которого должно состояться 13 января.

Отставке Хаджимбы предшествовало проведение в Абхазии акций протеста, которые начались после того, как парламент республики согласился с требованиями оппозиции отменить результаты президентских выборов в сентябре, победу на которых одержал Хаджимба. За этим последовал захват оппонентами здания администрации президента в Сухуме, а также решение кассационной коллегии Верховного суда Абхазии, аннулировавшего результаты голосования в сентябре.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила новые выборы президента на 22 марта.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Абхазия, Рауль Хаджимба
Материалы по теме
Президент Абхазии ушел в отставку
Политика
В Абхазии назначили дату повторных выборов президента
Политика
Вице-президент Абхазии заявил о прибытии Суркова в Сухум
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter