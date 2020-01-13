Вице-президент Абхазии заявил об отказе Хаджимбы от участия в выборах

По словам Аслана Барцица, сложивший полномочия Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных выборах, однако продолжит участвовать в политическом процессе

Рауль Хаджимба (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рауль Хаджимба, ушедший в отставку с поста президента Абхазии, не намерен выставлять свою кандидатуру для участия в повторных выборах главы республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Аслана Барцица.

«Рауль [Хаджимба] не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», — пояснил Барциц.

Назвав решение Хаджимбы уйти в отставку взвешенным, вице-президент Абхазии отметил, что после такого «мужественного шага» вновь идти во власть «было бы неправильно». «Пусть придут те политики, которые реально смогут объединить наш народ», — добавил Барциц (цитата по «Sputnik Абхазия»).

12 января стало известно, что Хаджимба покинул свой пост. Формально утвердить отставку президента должен парламент Абхазии, заседание которого должно состояться 13 января.