Президент Шри-Ланки Раджапакса ушел в отставку

Резиденцию главы государства 9 июля захватили протестующие. После этого он покинул страну и направил свое заявление об отставке по электронной почте. И.о. президента стал премьер-министр Викрамасингхе

Готабая Раджапакса (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку с 14 июля, сообщил журналистам спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена, передает местное агентство Newsfirst.

Спикер рассказал, что Раджапакса покинул свой пост на законных основаниях, согласно положениям ланкийской Конституции, представитель парламента получил заявление главы государства об уходе. Ранее Reuters со ссылкой на источник уточнял, что это заявление президент, уехавший из Шри-Ланки, направил по электронной почте.

До избрания нового главы государства его обязанности исполняет премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Фактически он делает это с 13 июля, после появления сообщений об отъезде из страны Раджапаксы.

Абейвардена пообещал, что выборы будут проходить прозрачно и в соответствии с конституционными и демократическими нормами.

Протесты на Шри-Ланке начались еще весной из-за экономических проблем. 9 июля протестующие захватили официальную резиденцию Раджапаксы и подожгли частный дом Викрамасингхе. Местные СМИ сообщали, что при этом пострадали не менее 45 митингующих.



Раджапакса и Викрамасингхе согласились покинуть свои посты. Кроме них решили уйти в отставку и пять министров: сельского хозяйства — Махинда Амаравира, туризма — Харин Фернандо, труда — Мануша Нанаяккара, транспорта — Бандула Гунавардана и по продвижению инвестиций — Дамика Перера.



12 июля AFP сообщило, что покинувший захваченную резиденцию Раджапакса вместе с женой вылетел на Мальдивы. Ставший и.о. президента Викрамасингхе объявил на Шри-Ланке чрезвычайное положение и комендантский час на фоне продолжающихся протестов.